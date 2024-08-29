https://sarabic.ae/20240829/علماء-صينيون-يطالبون-بتطوير-أسلحة-نووية-لحماية-الأرض-من-الكويكبات-1092190941.html

علماء صينيون يطالبون بتطوير أسلحة نووية لحماية الأرض من الكويكبات

علماء صينيون يطالبون بتطوير أسلحة نووية لحماية الأرض من الكويكبات

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بأن علماء من معهد تصميم المركبات الفضائية في بكين، دعوا إلى "تطوير أسلحة نووية للحماية من الكويكبات". 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T08:40+0000

2024-08-29T08:40+0000

2024-08-29T08:40+0000

مجتمع

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ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، تصريحات الباحثين الذين قالوا إن "تحليلهم أظهر أنه في بعض المواقف فقط الأسلحة النووية هي التي يمكنها منع كويكب من الاصطدام بالأرض"، مضيفين أنهم "على دراية تامة بالقوانين الدولية، التي تحظر استخدام أو نشر الأسلحة النووية في الفضاء"، معتبرين أن "التداعيات النووية يمكن أن تسبب أيضا تلوثا بين النجوم في الفضاء"."رسائل عبر الليزر" من الفضاء إلى الأرض... إنجاز علمي جديد للبشريةوأكد العلماء أن الخطر الحقيقي لاصطدام كوكب الأرض بكويكب كبير أعلى بكثير مقارنة بالتقديرات السابقة، معتبرين أنه لمنع مثل هذه التهديدات، يجب أن يكون المرء قادرا على إطلاق رؤوس حربية نووية في الفضاء خلال فترة زمنية قصيرة جدا، والتي يمكن أن تتراوح من 7 إلى ثلاثين يوما.

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