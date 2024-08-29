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القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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https://sarabic.ae/20240829/علماء-صينيون-يطالبون-بتطوير-أسلحة-نووية-لحماية-الأرض-من-الكويكبات-1092190941.html
علماء صينيون يطالبون بتطوير أسلحة نووية لحماية الأرض من الكويكبات
علماء صينيون يطالبون بتطوير أسلحة نووية لحماية الأرض من الكويكبات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بأن علماء من معهد تصميم المركبات الفضائية في بكين، دعوا إلى "تطوير أسلحة نووية للحماية من الكويكبات". 29.08.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، تصريحات الباحثين الذين قالوا إن "تحليلهم أظهر أنه في بعض المواقف فقط الأسلحة النووية هي التي يمكنها منع كويكب من الاصطدام بالأرض"، مضيفين أنهم "على دراية تامة بالقوانين الدولية، التي تحظر استخدام أو نشر الأسلحة النووية في الفضاء"، معتبرين أن "التداعيات النووية يمكن أن تسبب أيضا تلوثا بين النجوم في الفضاء"."رسائل عبر الليزر" من الفضاء إلى الأرض... إنجاز علمي جديد للبشريةوأكد العلماء أن الخطر الحقيقي لاصطدام كوكب الأرض بكويكب كبير أعلى بكثير مقارنة بالتقديرات السابقة، معتبرين أنه لمنع مثل هذه التهديدات، يجب أن يكون المرء قادرا على إطلاق رؤوس حربية نووية في الفضاء خلال فترة زمنية قصيرة جدا، والتي يمكن أن تتراوح من 7 إلى ثلاثين يوما.
https://sarabic.ae/20240823/علماء-يحذرون-بقايا-كويكب-دمرته-ناسا-قد-تصل-إلى-الأرض-والقمر-في-غضون-سنوات-1092026094.html
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علماء صينيون يطالبون بتطوير أسلحة نووية لحماية الأرض من الكويكبات

08:40 GMT 29.08.2024
© Photo / pixabay/PIRO4Dصورة لإعصار من الفضاء
صورة لإعصار من الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Photo / pixabay/PIRO4D
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بأن علماء من معهد تصميم المركبات الفضائية في بكين، دعوا إلى "تطوير أسلحة نووية للحماية من الكويكبات".
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، تصريحات الباحثين الذين قالوا إن "تحليلهم أظهر أنه في بعض المواقف فقط الأسلحة النووية هي التي يمكنها منع كويكب من الاصطدام بالأرض"، مضيفين أنهم "على دراية تامة بالقوانين الدولية، التي تحظر استخدام أو نشر الأسلحة النووية في الفضاء"، معتبرين أن "التداعيات النووية يمكن أن تسبب أيضا تلوثا بين النجوم في الفضاء".
حزمة كويكبات تتجه نحو الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
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علماء يحذرون: بقايا كويكب ستدمره "ناسا" قد تصل إلى الأرض والقمر في غضون سنوات
23 أغسطس, 12:22 GMT

وبحسب الصحيفة، دعا الباحثون صناع القرار إلى التفكير على المدى الطويل ودعم البحث والتطوير في مجال الدفاع النووي لمنع تهديد حدوث كارثة بشرية.

"رسائل عبر الليزر" من الفضاء إلى الأرض... إنجاز علمي جديد للبشرية
وأكد العلماء أن الخطر الحقيقي لاصطدام كوكب الأرض بكويكب كبير أعلى بكثير مقارنة بالتقديرات السابقة، معتبرين أنه لمنع مثل هذه التهديدات، يجب أن يكون المرء قادرا على إطلاق رؤوس حربية نووية في الفضاء خلال فترة زمنية قصيرة جدا، والتي يمكن أن تتراوح من 7 إلى ثلاثين يوما.
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