غروسي: الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال صعبا للغاية
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال صعبا.
وقال غروسي في بيان، اليوم الخميس، إنه "كما توضح هذه الحوادث الأخيرة المثيرة للقلق الشديد، فإن وضع السلامة والأمن النوويين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال صعبًا للغاية".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا تريد تعبيرا أكثر موضوعية ووضوحا عن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك: "نحن نرى تقييمات وعمل هذا الكيان (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، ولكن في كل مرة نريد تعبيرًا أكثر موضوعية ووضوحًا عن موقف هذا الكيان، وليس لصالح بلدنا، وليس لصالح تأكيد موقف موسكو، ولكن لصالح المعلومات الواقعية بهدف واحد محدد، وهو ضمان الأمن ومنع السيناريو من التطور على طول المسار الكارثي، الذي يدفع نظام كييف الجميع إليه".
وأضافت: "روسيا ووزارة الخارجية و"روساتوم" تحافظ على اتصالات دائمة مع المنظمات الدولية ذات الصلة، والتي هي جزء من منظومة الأمم المتحدة. ويسمى هذا الكيان بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن نقدم بشكل منتظم جميع الوثائق اللازمة التي توضح كل الفروق الدقيقة التي تحدث في محيط محطات الطاقة النووية والمرافق النووية الروسية، ويتم ذلك في المقام الأول في هذه المرحلة لمنع التطورات الكارثية المتعلقة بالأنشطة الإرهابية لنظام كييف".
وقام وفد برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، بزيارة محطة كورسك الروسية للطاقة النووية، يوم الثلاثاء الفائت، وقال غروسي بعد زيارته للمحطة أن "الوضع فيما يتعلق بمحطة كورسك للطاقة النووية خطير".