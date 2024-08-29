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https://sarabic.ae/20240829/محلقة-بمقاعد-خالية-شركة-طيران-هندية-تطلق-رحلة-لها-دون-ركاب-بسبب-أزمة-مع-مطار-دبي-1092191973.html
"محلقة بمقاعد خالية".. شركة طيران هندية تطلق رحلة لها دون ركاب بسبب أزمة مع مطار دبي
"محلقة بمقاعد خالية".. شركة طيران هندية تطلق رحلة لها دون ركاب بسبب أزمة مع مطار دبي
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في قطاع الطيران المدني الهندي، بوجود أزمة بين شركة "سبايس جيت" للنقل الجوي مع مطار دبي، الذي "رفضت سلطاته السماح لركاب الشركة بالتسجيل فيه... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T09:12+0000
2024-08-29T09:12+0000
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ونقلت صحيفة "هندو"، اليوم الخميس، عن المصادر، قولها إن "الإجراء الذي اتخذه مطار دبي، اضطر شركة الطيران إلى تسيير رحلات دون ركاب، في مشكلة هي الأحدث ضمن قائمة طويلة من أزمات تواجه شركة "سبايس جت".من جانبه، قال مسؤول كبير في وزارة الطيران المدني الهندية للصحيفة، إن الوزارة تراقب "سبايس جت"، وفي وقت سابق، أفادت الشركة بأنها توصلت إلى تسوية مع مطار "مومباي" بشأن "مسألة مالية بسيطة"، وذلك بعد ساعات من تحذير المطار في منشور عبر منصة "إكس" تم حذفه لاحقا، من حدوث "اضطرابات مؤقتة" في عمليات شركة الطيران.يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، كشف التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، عن مواصلة مطار دبي تصدر التصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، في شهر يوليو/ تموز الجاري.ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن تقرير المؤسسة الدولية، أن "مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 5.12 ملايين مقعد مجدول، خلال الشهر الجاري (يوليو الماضي)، مقابل 4.9 ملايين مقعد مجدول، في يوليو العام الماضي، بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد".ويأتي تحقيق مطار دبي لتلك الطفرة في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع شركات طيران محلية.وأضاف التقرير ذاته أن مطار "لندن هيثرو" جاء في المركز الثاني بعد مطار دبي، مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي في المركز الثالث، مسجلا 3.63 ملايين مقعد، ثم مطار "أمستردام" الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.61 ملايين مقعد، يليه مطار "سيئول" في المركز الخامس بنحو 3.58 ملايين مقعد، ومطار "سنغافورة" في المركز السادس، مسجلا 3.5 ملايين مقعد، ومطار "إسطنبول" 3.4 ملايين مقعد.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دبي, أخبار الهند اليوم, منوعات, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دبي, أخبار الهند اليوم, منوعات, الأخبار

"محلقة بمقاعد خالية".. شركة طيران هندية تطلق رحلة لها دون ركاب بسبب أزمة مع مطار دبي

09:12 GMT 29.08.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورمطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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أفادت مصادر في قطاع الطيران المدني الهندي، بوجود أزمة بين شركة "سبايس جيت" للنقل الجوي مع مطار دبي، الذي "رفضت سلطاته السماح لركاب الشركة بالتسجيل فيه للمغادرة، بسبب عدم سداد الشركة مستحقات للمطار".
ونقلت صحيفة "هندو"، اليوم الخميس، عن المصادر، قولها إن "الإجراء الذي اتخذه مطار دبي، اضطر شركة الطيران إلى تسيير رحلات دون ركاب، في مشكلة هي الأحدث ضمن قائمة طويلة من أزمات تواجه شركة "سبايس جت".
من جانبه، قال مسؤول كبير في وزارة الطيران المدني الهندية للصحيفة، إن الوزارة تراقب "سبايس جت"، وفي وقت سابق، أفادت الشركة بأنها توصلت إلى تسوية مع مطار "مومباي" بشأن "مسألة مالية بسيطة"، وذلك بعد ساعات من تحذير المطار في منشور عبر منصة "إكس" تم حذفه لاحقا، من حدوث "اضطرابات مؤقتة" في عمليات شركة الطيران.
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يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، كشف التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، عن مواصلة مطار دبي تصدر التصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، في شهر يوليو/ تموز الجاري.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن تقرير المؤسسة الدولية، أن "مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 5.12 ملايين مقعد مجدول، خلال الشهر الجاري (يوليو الماضي)، مقابل 4.9 ملايين مقعد مجدول، في يوليو العام الماضي، بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد".
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ويأتي تحقيق مطار دبي لتلك الطفرة في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع شركات طيران محلية.
وأضاف التقرير ذاته أن مطار "لندن هيثرو" جاء في المركز الثاني بعد مطار دبي، مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي في المركز الثالث، مسجلا 3.63 ملايين مقعد، ثم مطار "أمستردام" الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.61 ملايين مقعد، يليه مطار "سيئول" في المركز الخامس بنحو 3.58 ملايين مقعد، ومطار "سنغافورة" في المركز السادس، مسجلا 3.5 ملايين مقعد، ومطار "إسطنبول" 3.4 ملايين مقعد.
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