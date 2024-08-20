https://sarabic.ae/20240820/زيادة-التوتر-في-الشرق-الأوسط-تجبر-خطوط-طيران-عالمية-على-تعليق-رحلاتها-إلى-المنطقة-1091915001.html

زيادة التوتر في الشرق الأوسط تجبر خطوط طيران عالمية على تعليق رحلاتها إلى المنطقة

زيادة التوتر في الشرق الأوسط تجبر خطوط طيران عالمية على تعليق رحلاتها إلى المنطقة

سبوتنيك عربي

اضطرت شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط أو تجنب بعض المجالات الجوية غير الآمنة، نتيجة الخوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T08:46+0000

2024-08-20T08:46+0000

2024-08-20T08:46+0000

طوفان الأقصى

غزة

إسرائيل

لبنان

إيران

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg

وفيما يلي أبرز شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:طيران إيجين "الناقل الوطني اليوناني"الخطوط الجوية الجزائريةطيران إير بالتيك "مملوكة لحكومة لاتفيا"إير إنديا "شركة الطيران الهندية"مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إمكاثي باسيفيك "الناقل الوطني لهونغ كونغ"دلتا إيرلاينز الأمريكيةإيزي جت البريطانيةفين إير "الخطوط الفنلندية"إيتا "الخطوط الجوية الإيطالية"لوت "شركة الطيران البولندية"مجموعة لوفتهانزارايان إيرالخطوط الجوية السنغافوريةتاروم "شركة الطيران الرومانية"يونايتد إيرلاينز الأمريكيةبيولينغ تحذيرات تتعلق بالمجال الجوي اللبنانيوتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّدت إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في المنطقة.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240803/شركة-الطيران-الإسبانية-تلغي-رحلاتها-من-وإلى-إسرائيل-1091383638.html

https://sarabic.ae/20240802/شركة-طيران-أمريكية-تلغي-جميع-رحلاتها-إلى-إسرائيل-حتى-9-أغسطس--1091343956.html

https://sarabic.ae/20240205/شركة-طيران-يابانية-توقف-التعاون-الاستراتيجي-مع-إسرائيل-1085778573.html

https://sarabic.ae/20240526/بعد-إطلاق-صواريخ-من-رفح-تأخير-في-جميع-الرحلات-القادمة-إلى-إسرائيل-بسبب-خلل-في-الرادار-1089220397.html

غزة

إسرائيل

لبنان

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, لبنان, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار