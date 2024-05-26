https://sarabic.ae/20240526/بعد-إطلاق-صواريخ-من-رفح-تأخير-في-جميع-الرحلات-القادمة-إلى-إسرائيل-بسبب-خلل-في-الرادار-1089220397.html

بعد إطلاق صواريخ من رفح.. تأخير في جميع الرحلات القادمة إلى إسرائيل بسبب خلل في الرادار

بعد إطلاق صواريخ من رفح.. تأخير في جميع الرحلات القادمة إلى إسرائيل بسبب خلل في الرادار

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بإطلاق 10 صواريخ من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على مدن وسط إسرائيل خاصة تل أبيب. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T11:39+0000

2024-05-26T11:39+0000

2024-05-26T11:39+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الأحد، أنه أطلقت نحو 10 صواريخ من مدينة رفح على مدن وسط إسرائيل، وسمع دوي صافرات الإنذار في المدينة وبلدة غوش دان ومحيطها.وأوضحت الصحيفة أن المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" اعترضت بعض هذه الصواريخ، في وقت سقطت بعض شظايا هذه الصواريخ على أحد المنازل في مدينة هرتسليا القريبة من تل أبيب.فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه جرى تأخير في جميع الرحلات القادمة إلى إسرائيل بسبب خلل في الرادار.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية تقليص الجيش الإسرائيلي لقواته شرقي مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة والمحاذية للأراضي المصرية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قرار الجيش الإسرائيلي بتقليص قواته العسكرية شرقي رفح يأتي على خلفية قرار محكمة العدل الدولية، الصادر أول أمس الجمعة.وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن لواء "غفعاتي" يسحب قواته من شرقي مدينة رفح من العملية العسكرية الإسرائيلية التي وصفتها بـ"المحدودة" في المنطقة، على أن يعود إلى إسرائيل بعد أسبوعين من القتال والنشاط العسكريين في المدينة.وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240526/إذاعة-إسرائيلية-الجيش-ووزير-الدفاع-لا-يعرفان-إلى-أين-يذهبان-ونتنياهو-لا-يريد-مناقشة-اليوم-التالي--1089217008.html

https://sarabic.ae/20240526/الجيش-الإسرائيلي-يقلص-قواته-شرقي-رفح-بعد-قرار-محكمة-العدل-الدولية-1089218373.html

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