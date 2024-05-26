https://sarabic.ae/20240526/الجيش-الإسرائيلي-يقلص-قواته-شرقي-رفح-بعد-قرار-محكمة-العدل-الدولية-1089218373.html
الجيش الإسرائيلي يقلص قواته شرقي رفح بعد قرار محكمة العدل الدولية
الجيش الإسرائيلي يقلص قواته شرقي رفح بعد قرار محكمة العدل الدولية
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تقليص الجيش الإسرائيلي لقواته شرقي مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة والمحاذية للأراضي المصرية. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T09:26+0000
2024-05-26T09:26+0000
2024-05-26T10:08+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742618_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_b15741c9ab058fd17fa9d8123aa92f33.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن قرار الجيش الإسرائيلي بتقليص قواته العسكرية شرقي رفح يأتي على خلفية قرار محكمة العدل الدولية، الصادر أول أمس الجمعة.وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن لواء "غفعاتي" يسحب قواته من شرقي مدينة رفح من العملية العسكرية الإسرائيلية التي وصفتها بـ"المحدودة" في المنطقة، على أن يعود إلى إسرائيل بعد أسبوعين من القتال والنشاط العسكريين في المدينة.وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.وشددت المحكمة على أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".وقال رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام: "تعتبر المحكمة أنه وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح"، مضيفة أن على إسرائيل "أن تبقي معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق على نطاق واسع".كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240526/قناة-إسرائيلية-نتنياهو-لن-يوافق-على-وقف-الحرب-والجهاز-الأمني-جاهز-لرغبته-في-إطلاق-سراح-المحتجزين-1089218136.html
https://sarabic.ae/20240526/إذاعة-إسرائيلية-الجيش-ووزير-الدفاع-لا-يعرفان-إلى-أين-يذهبان-ونتنياهو-لا-يريد-مناقشة-اليوم-التالي--1089217008.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742618_55:0:966:683_1920x0_80_0_0_010245e5888e040a0da4dbd456c62b68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, محكمة العدل الدولية
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, محكمة العدل الدولية
الجيش الإسرائيلي يقلص قواته شرقي رفح بعد قرار محكمة العدل الدولية
09:26 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 26.05.2024)
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تقليص الجيش الإسرائيلي لقواته شرقي مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة والمحاذية للأراضي المصرية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن قرار الجيش الإسرائيلي بتقليص قواته العسكرية شرقي رفح يأتي على خلفية قرار محكمة العدل الدولية، الصادر أول أمس الجمعة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن لواء "غفعاتي" يسحب قواته من شرقي مدينة رفح من العملية العسكرية الإسرائيلية التي وصفتها بـ"المحدودة" في المنطقة، على أن يعود إلى إسرائيل بعد أسبوعين من القتال والنشاط العسكريين في المدينة.
وأمرت محكمة العدل الدولية
في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.
وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.
وشددت المحكمة على أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وقال رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام: "تعتبر المحكمة أنه وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية
، يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح"، مضيفة أن على إسرائيل "أن تبقي معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق على نطاق واسع".
كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.