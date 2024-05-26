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https://sarabic.ae/20240526/قناة-إسرائيلية-نتنياهو-لن-يوافق-على-وقف-الحرب-والجهاز-الأمني-جاهز-لرغبته-في-إطلاق-سراح-المحتجزين-1089218136.html
قناة إسرائيلية: نتنياهو لن يوافق على وقف الحرب أما الجهاز الأمني جاهز لرغبته في إطلاق سراح المحتجزين
قناة إسرائيلية: نتنياهو لن يوافق على وقف الحرب أما الجهاز الأمني جاهز لرغبته في إطلاق سراح المحتجزين
سبوتنيك عربي
قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يوافق على وقف الحرب الدائرة على قطاع غزة. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T09:23+0000
2024-05-26T09:32+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083544823_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a749069987a62f20a1608259eaa055c8.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين - لم تذكرهم - أن الجهاز الأمني في بلادهم جاهز لوقف الحرب على غزة، لكونه يرغب في إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات المسؤولين السياسيين جاءت ردا على ما تداول من تقارير إسرائيلية تفيد استئناف المحادثات الخاصة بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".وفي سياق متصل، قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف غالانت لا يعرفان إلى أين يذهبان في الحرب الدائرة على قطاع غزة.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن باراك سيري، الإعلامي والمتحدث باسم حزب "شاس" الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، لا يريد مناقشة ملف "اليوم التالي" للحرب على غزة.وأوضح باراك سيري أن "الجيش ووزير الدفاع غالانت لا يعرفان إلى أين يذهبان، ونتنياهو لا يريد تقديم موعد محدد لمعرفة اليوم التالي، لأن ذلك قد ينهي مسيرته السياسية، لذلك فهو يمنع عمدا إجراء مناقشة هذا اليوم".كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240526/مسؤول-في-حماس-يكشف-لـسبوتينك-عدد-الجنود-الإسرائيليين-الذين-وقعوا-في-كمين-جباليا-1089217562.html
https://sarabic.ae/20240525/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-فيديو-لجندي-ملثم-يهدد-فيه-بالتمرد-1089201931.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

قناة إسرائيلية: نتنياهو لن يوافق على وقف الحرب أما الجهاز الأمني جاهز لرغبته في إطلاق سراح المحتجزين

09:23 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 26.05.2024)
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يوافق على وقف الحرب الدائرة على قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين - لم تذكرهم - أن الجهاز الأمني في بلادهم جاهز لوقف الحرب على غزة، لكونه يرغب في إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات المسؤولين السياسيين جاءت ردا على ما تداول من تقارير إسرائيلية تفيد استئناف المحادثات الخاصة بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
مسؤول في "حماس" يكشف لـ"سبوتينك" عدد الجنود الإسرائيليين الذين وقعوا في كمين جباليا
08:58 GMT
وفي سياق متصل، قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف غالانت لا يعرفان إلى أين يذهبان في الحرب الدائرة على قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن باراك سيري، الإعلامي والمتحدث باسم حزب "شاس" الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، لا يريد مناقشة ملف "اليوم التالي" للحرب على غزة.
وأوضح باراك سيري أن "الجيش ووزير الدفاع غالانت لا يعرفان إلى أين يذهبان، ونتنياهو لا يريد تقديم موعد محدد لمعرفة اليوم التالي، لأن ذلك قد ينهي مسيرته السياسية، لذلك فهو يمنع عمدا إجراء مناقشة هذا اليوم".
كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في فيديو لجندي "ملثم" يهدد فيه بالتمرد
أمس, 14:36 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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