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إعلام مصري: دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم... فيديو
إعلام مصري: دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن شاحنات مساعدات إنسانية بدأت في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T06:16+0000
2024-05-26T06:17+0000
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وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن شاحنات تحمل مساعدات انطلقت من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، تضم مساعدات غذائية و4 شاحنات وقود.وأضافت أن المساعدات سيتم تسليمها للأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني، وأن الشاحنة الواحدة تحمل ما بين 15 و20 طنا من المساعدات.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا خلال اتصال هاتفي، الجمعة الماضية، على ضرورة إيصال كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة.وقالت الرئاسة المصرية إن إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم سيكون مؤقتاً لحين "التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".وفي بيان أصدره البيت الأبيض، في وقت لاحق، رحب بايدن "بالتزام السيسي بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم بصفة مؤقتة، من أجل توزيعها في جميع أنحاء غزة".وأعرب بايدن عن "التزامه الكامل بدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل"، وأشار البيان إلى إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المناقشات حول هذا الموضوع.يشار إلى أن مصر وفقا لتصريحات رسمية، ترفض الوجود الإسرائيلي في معبر رفح، لافتا إلى أن القاهرة لن تعطي تل أبيب شرعية للسيطرة عليه.وتؤكد القاهرة أن "لديها ثوابت محددة فيما يتعلق بالمعبر، وترفض إعطاء شرعية لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه ولن تتعاون معها".
https://sarabic.ae/20240523/مصر-نرفض-وجود-إسرائيل-في-معبر-رفح-ولن-نعطيها-شرعية-للسيطرة-عليه-1089142822.html
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طوفان الأقصى, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

إعلام مصري: دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم... فيديو

06:16 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 06:17 GMT 26.05.2024)
© AP Photo / Eyad Babaمعبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Eyad Baba
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن شاحنات مساعدات إنسانية بدأت في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن شاحنات تحمل مساعدات انطلقت من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، تضم مساعدات غذائية و4 شاحنات وقود.
وأضافت أن المساعدات سيتم تسليمها للأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني، وأن الشاحنة الواحدة تحمل ما بين 15 و20 طنا من المساعدات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا خلال اتصال هاتفي، الجمعة الماضية، على ضرورة إيصال كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة.
وقالت الرئاسة المصرية إن إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم سيكون مؤقتاً لحين "التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".
شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
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وفي بيان أصدره البيت الأبيض، في وقت لاحق، رحب بايدن "بالتزام السيسي بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم بصفة مؤقتة، من أجل توزيعها في جميع أنحاء غزة".
وأعرب بايدن عن "التزامه الكامل بدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل"، وأشار البيان إلى إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المناقشات حول هذا الموضوع.
يشار إلى أن مصر وفقا لتصريحات رسمية، ترفض الوجود الإسرائيلي في معبر رفح، لافتا إلى أن القاهرة لن تعطي تل أبيب شرعية للسيطرة عليه.
وتؤكد القاهرة أن "لديها ثوابت محددة فيما يتعلق بالمعبر، وترفض إعطاء شرعية لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه ولن تتعاون معها".
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