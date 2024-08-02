https://sarabic.ae/20240802/شركة-طيران-أمريكية-تلغي-جميع-رحلاتها-إلى-إسرائيل-حتى-9-أغسطس--1091343956.html
شركة طيران أمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس
شركة طيران أمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شركة طيران أمريكية قد ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس الجاري. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T08:51+0000
2024-08-02T08:51+0000
2024-08-02T08:51+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه على خلفية التوترات الإقليمية ووقع عمليات اغتيال انتقائية، فقد قررت شركة الطيران الأمريكية "دلتا" إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/آب الجاري، على الأقل.فيما أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني في تقرير آخر أن مئات الإسرائيليين عالقين في مدينة براغ منذ ثلاثة أيام بعد إلغاء رحلاتهم من قبل شركة "أركياع" الإسرائيلية للطيران.وأوضحت أنه من بين المسافرين أطفال ومسنين كما أن هؤلاء المسافرين الإسرائيليين لم يتلقوا أي رد حتى الآن على استفساراتهم الموجهة إلى الشركة بشأن مدى إمكانية عودتهم إلى تل أبيب من عدمه.وفي السياق نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي في تجهيز عشرات الطائرات على المدارج، تحسبا لأي تطورات عسكرية قد تستدعي تنفيذ عمليات هجومية أو دفاعية. وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، الخميس، أن هذه التحركات تأتي في إطار تصعيد التوترات الإقليمية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة والتوقعات بحدوث مواجهات محتملة مع أطراف في المنطقة، مضيفة أن الطائرات التي تم تجهيزها تشمل مقاتلات من طرازات متطورة، قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة في الأراضي المعادية.وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع وحداته الجوية في حالة تأهب قصوى، مع زيادة عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية والمراقبة، بهدف رصد أي تحركات قد تهدد أمن إسرائيل، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي استنفر بوارجه الحربية ونشرها في البحر المتوسط، كجزء من استعداداته لمواجهة أي تهديدات بحرية.كما أكدت القناة أن إسرائيل تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، لافتة إلى أن الوضع الحالي يتطلب درجة عالية من اليقظة، نظرا للتوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية والتوقعات بحدوث تطورات قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية موسعة.وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
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https://sarabic.ae/20240802/الإذاعة-الإسرائيلية-اغتيال-هنية-وشكر-يعيدان-جزئيا-صورة-إسرائيل-كدولة-1091340099.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, إسماعيل هنية, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, إسماعيل هنية, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان
شركة طيران أمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شركة طيران أمريكية قد ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس الجاري.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه على خلفية التوترات الإقليمية ووقع عمليات اغتيال انتقائية، فقد قررت شركة الطيران الأمريكية "دلتا" إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/آب الجاري، على الأقل.
فيما أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني في تقرير آخر أن مئات الإسرائيليين
عالقين في مدينة براغ منذ ثلاثة أيام بعد إلغاء رحلاتهم من قبل شركة "أركياع" الإسرائيلية للطيران.
وأوضحت أنه من بين المسافرين أطفال ومسنين كما أن هؤلاء المسافرين الإسرائيليين لم يتلقوا أي رد حتى الآن على استفساراتهم الموجهة إلى الشركة بشأن مدى إمكانية عودتهم إلى تل أبيب من عدمه.
وفي السياق نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي في تجهيز عشرات الطائرات على المدارج، تحسبا لأي تطورات عسكرية قد تستدعي تنفيذ عمليات هجومية أو دفاعية.
وذكرت
القناة الـ12 الإسرائيلية، الخميس، أن هذه التحركات تأتي في إطار تصعيد التوترات الإقليمية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة والتوقعات بحدوث مواجهات محتملة مع أطراف في المنطقة، مضيفة أن الطائرات التي تم تجهيزها تشمل مقاتلات من طرازات متطورة، قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة في الأراضي المعادية.
وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع وحداته الجوية في حالة تأهب قصوى، مع زيادة عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية والمراقبة، بهدف رصد أي تحركات قد تهدد أمن إسرائيل، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي
استنفر بوارجه الحربية ونشرها في البحر المتوسط، كجزء من استعداداته لمواجهة أي تهديدات بحرية.
كما أكدت القناة أن إسرائيل
تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، لافتة إلى أن الوضع الحالي يتطلب درجة عالية من اليقظة، نظرا للتوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية والتوقعات بحدوث تطورات قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية موسعة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.