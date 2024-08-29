https://sarabic.ae/20240829/مراسل-سبوتنيك-هجوم-عنيف-بالطيران-المسير-يستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1092217599.html
مراسل "سبوتنيك": هجوم عنيف بالطيران المسير يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم عنيف بالطيران المسير يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
تعرضت قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا، لإصابات مباشرة وتصاعدت ألسنة اللهب من داخلها جراء استهدافها بسرب من الطائرات المسيرة مساء اليوم. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T18:39+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن سلسلة انفجارات هزت أرجاء المنطقة المحيطة بالقاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي، ليتبين أنها ناجمة عن هجوم عنيف استهدفها عبر الطائرات المسيرة.ونقل المراسل عن أحد السكان المحليين في جوار القاعدة، أن عدة انفجارات يرجح أنها ناجمة عن خزانات وقود سمع دويها في أرجاء المنطقة.وفور الهجوم، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي مع سماع أصوات صافرات الإنذار من داخل الحقل، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الانفجارات، وسط استنفار كبير لقوات الاحتلال الامريكي.وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين الفائت، بأن القوات الأمريكية في سوريا استقدمت تعزيزات إلى قاعدتها العسكرية في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، شرقي سوريا.وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة تضمنت نحو 15 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، إضافة لخمس عربات عسكرية، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي في سماء المنطقة".
https://sarabic.ae/20240821/في-تطور-نوعي-غارة-تركية-تستهدف-موقعا-مشتركا-للجيش-الأمريكي-ومسلحيه-شرقي-سوريا-1091976101.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": هجوم عنيف بالطيران المسير يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
18:39 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 18:40 GMT 29.08.2024)
حصري
تعرضت قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا، لإصابات مباشرة وتصاعدت ألسنة اللهب من داخلها جراء استهدافها بسرب من الطائرات المسيرة مساء اليوم.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن سلسلة انفجارات هزت أرجاء المنطقة المحيطة بالقاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي، ليتبين أنها ناجمة عن هجوم عنيف استهدفها عبر الطائرات المسيرة.
وأكد المراسل أن الهجوم حقق إصابات مباشرة في مرآب العربات ما أدى إلى تدميرها.
ونقل المراسل عن أحد السكان المحليين في جوار القاعدة، أن عدة انفجارات يرجح أنها ناجمة عن خزانات وقود سمع دويها في أرجاء المنطقة.
وفي الأثناء، سمعت أصوات رشاشات ثقيلة يرجح أنها صادرة عن المضادات الأرضية التي حاولت التصدي للطائرات المسيرة قبل وصولها إلى هدفها، لكن دون جدوى.
وفور الهجوم، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي مع سماع أصوات صافرات الإنذار من داخل الحقل، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الانفجارات، وسط استنفار كبير لقوات الاحتلال الامريكي.
ووصف المصدر المحلي الهجوم الجديد على القاعدة الأمريكية بأنه الأعنف.
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين الفائت، بأن القوات الأمريكية في سوريا استقدمت تعزيزات إلى قاعدتها العسكرية في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، شرقي سوريا.
وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة تضمنت نحو 15 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، إضافة لخمس عربات عسكرية، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي في سماء المنطقة".