https://sarabic.ae/20240821/في-تطور-نوعي-غارة-تركية-تستهدف-موقعا-مشتركا-للجيش-الأمريكي-ومسلحيه-شرقي-سوريا-1091976101.html

في تطور نوعي.. غارة تركية تستهدف موقعا مشتركا للجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي سوريا

في تطور نوعي.. غارة تركية تستهدف موقعا مشتركا للجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

استهدفت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي موقعاً عسكريا مشتركا بين قوات "قسد" وما يسمى "قوات التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي على المثلث الحدودي السوري... 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T18:55+0000

2024-08-21T18:55+0000

2024-08-21T18:55+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قمة جبل كراتشوك في ريف مدينة المالكية أقصى شمال شرقي الحسكة تعرضت لقصف عبر طائرة مسيرة استهدفت موقعا مشتركا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي مع قوات "التحالف الأمريكي".وذكر المراسل نقلا عن المواطن جوان علي، أحد سكان المنطقة، أن المسيرة التركية استهدفت بعد ظهر اليوم، موقعاً تشغله قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" في موقع " الإذاعة" في قمة جبل "قره جوخ" أو "كراتشوك" التابع لمدينة المالكية ما أسفر عن أضرار مادية.ويعد هذا الحدث تطور نوعي في عمليات القصف التركي لمواقع المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد" شرقي سوريا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن قياديا في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من جنسية أجنبية قتل، يوم الأثنين الماضي 19 أب/ أغسطس، وأصيب آخر بجروح بليغة جراء استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة كانت تقللهم حي الصناعة الشعبي في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي سوريا.وتابع المراسل بأن قوات "قسد" ضربت طوقاً عسكرياً على موقع الاستهداف وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث الى أحدى المستشفيات القريبة.ويعتبر هذا الاستهداف من الاستهدافات التركية القليلة التي تتم داخل الأحياء السكنية، حيث تتركز الاستهدافات على المواقع العسكرية والطرق العامة شمالي وشمال شرقي سوريا.وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مواقع "قسد" ومناطق سيطرة "قسد" في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 91 تسببت بمقتل واصابة العشرات من القياديين والمسلحين بينهم من جنسيات أجنبية غير سورية.

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