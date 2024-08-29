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مروحيات تنقل مصابين للجيش الأمريكي من قاعدة استهدفها طيران مسير شرقي سوريا
مروحيات تنقل مصابين للجيش الأمريكي من قاعدة استهدفها طيران مسير شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت مصادر ميدانية وأخرى محلية من المنطقة المحيطة بقاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في معمل وحقل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور وقوع عدد من الإصابات البشرية في... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T21:30+0000
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وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "شوهدت مروحيات قامت بالهبوط والطيران بعد وقت قصير من حدوث الهجوم، وكأنها قامت بإسعاف ونقل المصابين، في حين حلقت في الوقت نفسه مسيرات استطلاعية أمريكية في أجواء المنطقة".وأضاقت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن أسمائها وصفاتها: "بالتزامن مع الهجوم بالطيران المسير على قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "كونيكو"، انفجرت عدة صليات صاروخية لإشغال "المضادات الأمريكية" داخل القاعدة".وأكدت المصادر أن القذائف المضادة التي أطلقت من القاعدة فشلت في إيقاف المسيرات رغم تشغيل كافة مضاداتها في القاعدة، وأصابت المسيرات أهدافها بالإضافة إلى سقوط عدد من الصواريخ داخل القاعدة وفي محيطها، وهو هجوم يُعتبر الأكبر الذي تتعرض له القواعد الأمريكية شرقي سوريا.وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد حدوث الهجوم بالقول: "نحتفظ بحق الرد في الموعد والمكان الذي نختاره في حال تعرضت قواتنا للهجوم في العراق أو سوريا".وفي المقابل، توافرت معلومات لـ "سبوتنيك" عن استنفار كامل للقوات الرديفة للجيش العربي السوري في مناطق سيطرتها على ضفاف نهر الفرات المقابلة للضفة التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي ومسلحيه من قوات "قسد".
https://sarabic.ae/20240813/بايدن-يتوقع-إحجام-إيران-عن-توجيه-ضربة-لإسرائيل-حال-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-نار-في-غزة-1091712082.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

مروحيات تنقل مصابين للجيش الأمريكي من قاعدة استهدفها طيران مسير شرقي سوريا

21:30 GMT 29.08.2024
© Sputnik . Ali Hashemانفجارات في قاعدة "كونيكو"
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أكدت مصادر ميدانية وأخرى محلية من المنطقة المحيطة بقاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في معمل وحقل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور وقوع عدد من الإصابات البشرية في صفوف الجنود داخل القاعدة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "شوهدت مروحيات قامت بالهبوط والطيران بعد وقت قصير من حدوث الهجوم، وكأنها قامت بإسعاف ونقل المصابين، في حين حلقت في الوقت نفسه مسيرات استطلاعية أمريكية في أجواء المنطقة".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا بصاروخين
13 أغسطس, 21:34 GMT
وأضاقت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن أسمائها وصفاتها: "بالتزامن مع الهجوم بالطيران المسير على قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "كونيكو"، انفجرت عدة صليات صاروخية لإشغال "المضادات الأمريكية" داخل القاعدة".
وأكدت المصادر أن القذائف المضادة التي أطلقت من القاعدة فشلت في إيقاف المسيرات رغم تشغيل كافة مضاداتها في القاعدة، وأصابت المسيرات أهدافها بالإضافة إلى سقوط عدد من الصواريخ داخل القاعدة وفي محيطها، وهو هجوم يُعتبر الأكبر الذي تتعرض له القواعد الأمريكية شرقي سوريا.
وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد حدوث الهجوم بالقول: "نحتفظ بحق الرد في الموعد والمكان الذي نختاره في حال تعرضت قواتنا للهجوم في العراق أو سوريا".
وفي المقابل، توافرت معلومات لـ "سبوتنيك" عن استنفار كامل للقوات الرديفة للجيش العربي السوري في مناطق سيطرتها على ضفاف نهر الفرات المقابلة للضفة التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي ومسلحيه من قوات "قسد".
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