https://sarabic.ae/20240829/نائبة-أوكرانية-المقاتلة-إف-16-أسقطت-بنيران-صديقة-1092218245.html
نائبة أوكرانية: المقاتلة "إف-16" أسقطت بنيران صديقة
نائبة أوكرانية: المقاتلة "إف-16" أسقطت بنيران صديقة
سبوتنيك عربي
قالت النائبة في البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوجلايا، أن المقاتلة الحربية الأمريكية من طراز "إف-16" أسقطت بصاروخ "باتريوت" أوكراني. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T19:36+0000
2024-08-29T19:36+0000
2024-08-29T19:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت النائبة في قناتها على "تلغرام": "بحسب معلوماتي، تم إسقاط طائرة "إف-"16 للطيار الأوكراني أليكسي مونفيش ميس، بواسطة نظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات، بسبب عدم التنسيق بين الوحدات".وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بتحطم طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "إف-16".وتحطمت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "إف-16" يوم الاثنين الفائت، وفقًا لمسؤول أمريكي، بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.يواصل الغرب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم استمرار روسيا في عرض حطام الكثير منها في معارض خاصة بحطام الأسلحة الغربية، التي دمرها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.فبعدما فشلت إمدادات المدرعات والدبابات والصواريخ الهجومية وأنظمة المدفعية المتنوعة الغربية في تحقيق أي إنجاز أمام الجيش تقدم الجيش الروسي، أصبحت الدول الغربية غير قادرة على التراجع وقامت بإرسال أسلحة أكثر تطورا، بدأت بصواريخ متطورة، نشرت روسيا حطامها أيضا وأبرزها "ستورم شادو"، ثم امتدت لتشمل الطائرات الحربية مثل المقاتلة الأمريكية المتعددة المهام "إف-16".ورغم تحذيرات روسيا وتأكيدها أن تلك المقاتلة لن تقدم جديدا للجيش الأوكراني وأنها ستتحول إلى حطام كما حدث للأسلحة الغربية الأخرى، فإن الغرب أصر على إرسال تلك الطائرة الحربية لدعم نظام كييف، والبدء بتدريب طيارين أوكرانيين على قيادتها.وبعد مضي أشهر من التدريبات باهظة التكلفة، بدأت مرحلة جديدة من فشل الأسلحة الغربية في أوكرانيا، حيث أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن القوات الجوية الأوكرانية فقدت طيارا مقاتلا كان يتدرب على مقاتلة "إف-16" الأمريكية أثناء مهمة قتالية.ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان الطيار، الذي تم إعلان مقتله، قد لقي حتفه داخل طائرته، فإن ذلك يعني أن الجيش الروسي قادر على تدمير الطائرات الأوكرانية بضربات خاطفة تحرم الطيار من أي محاولة للفرار أو أن تلك الطائرة تواجه مشاكل فنية تؤثر على كفائتها القتالية، وهو ما يكشفه سجل حوادث "إف-16" خلال السنوات الماضية، التي تتحطم كل عام تقريبا سواء كانت تابعة للجيش الأمريكي أو لأحد حلفاء واشنطن الذين يستخدمونها.فخلال العام الماضي، تحطمت مقاتلتان من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية، وفي 2024، ربما تكون تسجل أوكرانيا رقما قياسيا في عدد الطائرات التي تتحطم من هذا النوع.
https://sarabic.ae/20240829/تحطم-أول-طائرة-إف-16-في-أوكرانيا--1092210549.html
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روسيا
نائبة أوكرانية: المقاتلة "إف-16" أسقطت بنيران صديقة
قالت النائبة في البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوجلايا، أن المقاتلة الحربية الأمريكية من طراز "إف-16" أسقطت بصاروخ "باتريوت" أوكراني.
وأضافت النائبة في قناتها على "تلغرام": "بحسب معلوماتي، تم إسقاط طائرة "إف-"16 للطيار الأوكراني أليكسي مونفيش ميس، بواسطة نظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات، بسبب عدم التنسيق بين الوحدات".
وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بتحطم طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "إف-16".
وأكدت الصحيفة الغربية تحطم طائرة من طراز "إف-16" تابعة لقوات كييف، زاعمة أن التحطم "ليس نتيجة هجوم روسي".
وتحطمت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "إف-16" يوم الاثنين الفائت، وفقًا لمسؤول أمريكي، بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.
يواصل الغرب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم استمرار روسيا في عرض حطام الكثير منها في معارض خاصة بحطام الأسلحة الغربية، التي دمرها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
فبعدما فشلت إمدادات المدرعات والدبابات والصواريخ الهجومية وأنظمة المدفعية المتنوعة الغربية في تحقيق أي إنجاز أمام الجيش تقدم الجيش الروسي، أصبحت الدول الغربية غير قادرة على التراجع وقامت بإرسال أسلحة
أكثر تطورا، بدأت بصواريخ متطورة، نشرت روسيا حطامها أيضا وأبرزها "ستورم شادو"، ثم امتدت لتشمل الطائرات الحربية مثل المقاتلة الأمريكية المتعددة المهام "إف-16".
ورغم تحذيرات روسيا وتأكيدها أن تلك المقاتلة لن تقدم جديدا للجيش الأوكراني وأنها ستتحول إلى حطام كما حدث للأسلحة الغربية الأخرى، فإن الغرب أصر على إرسال تلك الطائرة الحربية لدعم نظام كييف، والبدء بتدريب طيارين أوكرانيين على قيادتها.
وبعد مضي أشهر من التدريبات باهظة التكلفة، بدأت مرحلة جديدة من فشل الأسلحة الغربية في أوكرانيا، حيث أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن القوات الجوية الأوكرانية فقدت طيارا مقاتلا
كان يتدرب على مقاتلة "إف-16" الأمريكية أثناء مهمة قتالية.
ويعني ذلك أن الغرب وكييف تعرضا لضربة مزدوجة في ما يتعلق بسلاح الجو، فإذا كان تدمير مقاتلة حربية خسارة كبيرة بالنسبة لهم، فإن تدمير تلك المقاتلة ومقتل قائدها هو خسارة أكبر، لأن عدد الطيارين الأوكرانيين المتدربين على قيادة "إف-16" محدود ولا يمكن تعويض خسارة أي منهم إلا بعد أشهر من التدريب لطيارين آخرين.
ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان الطيار، الذي تم إعلان مقتله، قد لقي حتفه داخل طائرته، فإن ذلك يعني أن الجيش الروسي قادر على تدمير الطائرات الأوكرانية بضربات خاطفة تحرم الطيار من أي محاولة للفرار أو أن تلك الطائرة تواجه مشاكل فنية تؤثر على كفائتها القتالية، وهو ما يكشفه سجل حوادث "إف-16" خلال السنوات الماضية، التي تتحطم كل عام تقريبا سواء كانت تابعة للجيش الأمريكي أو لأحد حلفاء واشنطن الذين يستخدمونها.
فخلال العام الماضي، تحطمت مقاتلتان من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية، وفي 2024، ربما تكون تسجل أوكرانيا رقما قياسيا في عدد الطائرات التي تتحطم من هذا النوع.