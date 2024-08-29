https://sarabic.ae/20240829/وزير-الشؤون-الأفريقية-بالحكومة-الليبية-لـسبوتنيك-حكومتنا-شرعية-تمثل-كل-الليبيين-1092209915.html
وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية لـ"سبوتنيك": حكومتنا شرعية تمثل كل الليبيين
وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية لـ"سبوتنيك": حكومتنا شرعية تمثل كل الليبيين
سبوتنيك عربي
قال عيسى مجيد منصور، وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، إن زيارة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لموريتانيا تأتي كونه هو الرئيس... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T15:32+0000
2024-08-29T15:32+0000
2024-08-29T15:32+0000
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وأضاف منصور في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "رئيس الحكومة الليبية التقى مع رئيس دولة موريتانيا الذي يترأس الاتحاد الأفريقي حاليا وقدم التهنئة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على توليه رئاسة الدولة حاليا".وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في الإطار البروتوكولي، لافتا إلى أن موريتانيا دولة ديمقراطية تسلم فيها الرئيس الحكم عن طريق الانتخابات ويعي جيدا معنى الديمقراطية.واعتبر أن مثل هذه الزيارات متوقعة كما كانت هناك زيارة لجمهورية مصر العربية في الأيام الماضية وسوف تكون هناك زيارات أخرى متبادلة مع عدد من الدول العربية والأفريقية.وأشار إلى أن هذه الزيارة تعزز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزز موقف الحكومة الليبية دوليا، لأن كل الدول في العالم يتم اعتمادها من البرلمانات، ويحدث ذلك في كل دول العالم، وبالتالي فإن كل الدول التي تحترم الديمقراطية تعترف تلقائيا بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان.وتابع منصور: "سوف تكون هناك زيارات مرتقبة لرئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لعدة دول لا يريد الإفصاح عنها حاليا، كما ستكون هناك زيارات مع عدة دول إلى الحكومة الليبية في بنغازي".وأفاد بأن الحكومة الليبية لا تتوسل لأي دولة من أجل الشرعية، لأن الشرعية الحقيقية تأتي عن طريق البرلمان الذي يمثل كل مناطق ومدن ليبيا ومكوناتها الثقافية والاجتماعية.كان رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قد قام بزيارة، أمس الأربعاء، إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية، حيث استقبله خلالها بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وقد سبقتها زيارة لجمهورية مصر العربية وتعتبر هذه الزيارات هي الأولى للحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان.
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية لـ"سبوتنيك": حكومتنا شرعية تمثل كل الليبيين
حصري
قال عيسى مجيد منصور، وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، إن زيارة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لموريتانيا تأتي كونه هو الرئيس الشرعي للحكومة المنتخبة من البرلمان الليبي، وبالتالي فإن هذه الزيارة تأتي ضمن العلاقات الثنائية والبروتوكولية بين الدول.
وأضاف منصور في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، أن "رئيس الحكومة الليبية التقى مع رئيس دولة موريتانيا الذي يترأس الاتحاد الأفريقي حاليا وقدم التهنئة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على توليه رئاسة الدولة حاليا".
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في الإطار البروتوكولي، لافتا إلى أن موريتانيا دولة ديمقراطية تسلم فيها الرئيس الحكم عن طريق الانتخابات ويعي جيدا معنى الديمقراطية.
وأكد الوزير الليبي أن الحكومة الليبية حكومة شرعية تمثل البرلمان الليبي الذي يمثل أعضاؤه كل ربوع ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، مشددا أنها لم تأتي عن طريق اتفاق سياسي أو عن طريق دول معينة.
واعتبر أن مثل هذه الزيارات متوقعة كما كانت هناك زيارة لجمهورية مصر العربية في الأيام الماضية وسوف تكون هناك زيارات أخرى متبادلة مع عدد من الدول العربية والأفريقية.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تعزز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزز موقف الحكومة الليبية دوليا، لأن كل الدول في العالم يتم اعتمادها من البرلمانات، ويحدث ذلك في كل دول العالم، وبالتالي فإن كل الدول التي تحترم الديمقراطية تعترف تلقائيا بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان.
وتابع منصور: "سوف تكون هناك زيارات مرتقبة لرئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لعدة دول لا يريد الإفصاح عنها حاليا، كما ستكون هناك زيارات مع عدة دول إلى الحكومة الليبية في بنغازي".
وأفاد بأن الحكومة الليبية لا تتوسل لأي دولة من أجل الشرعية، لأن الشرعية الحقيقية تأتي عن طريق البرلمان الذي يمثل كل مناطق ومدن ليبيا ومكوناتها الثقافية والاجتماعية.
وشكر وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية وكالة "سبوتنيك" لمتابعتها ومهنيتها وتغطيتها للملفات الليبية في الداخل والخارج بكل مهنية وحيادية.
كان رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قد قام بزيارة، أمس الأربعاء، إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية، حيث استقبله خلالها بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وقد سبقتها زيارة لجمهورية مصر العربية وتعتبر هذه الزيارات هي الأولى للحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان.