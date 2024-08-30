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افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في محافظة القنيطرة
افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في محافظة القنيطرة
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب الأول أوليغ إغناسيوك، أنه تم افتتاح مركز للشرطة العسكرية الروسية من أجل تهدئة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T20:28+0000
2024-08-30T20:28+0000
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وأضاف: "من أجل تهدئة التوترات في محافظة القنيطرة، تم افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية على طول خط برافو للمنطقة الفاصلة بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي".وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 18 أغسطس الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري شمال شرقي سوريا.
https://sarabic.ae/20240829/مروحيات-تنقل-مصابين-للجيش-الأمريكي-من-قاعدة-استهدفها-طيران-مسير-شرقي-سوريا-1092219846.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في محافظة القنيطرة

20:28 GMT 30.08.2024
© Sputnik . Basil Shartouhالشرطة العسكرية الروسية في سوريا
الشرطة العسكرية الروسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب الأول أوليغ إغناسيوك، أنه تم افتتاح مركز للشرطة العسكرية الروسية من أجل تهدئة التوترات في محافظة القنيطرة على المنطقة الفاصلة بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي.
وأضاف: "من أجل تهدئة التوترات في محافظة القنيطرة، تم افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية على طول خط برافو للمنطقة الفاصلة بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي".
وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إغناسيوك، في 24 أغسطس/ آب الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت ثلاث قواعد للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في الصحراء السورية.
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
مروحيات تنقل مصابين للجيش الأمريكي من قاعدة استهدفها طيران مسير شرقي سوريا
أمس, 21:30 GMT
وأضاف إغناسيوك: "في 23 أغسطس/ آب، دمرت الضربات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف (التي تسيطر عليها الولايات المتحدة) وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في الصحراء السورية".
وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 18 أغسطس الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري شمال شرقي سوريا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزة20:58 GMT
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