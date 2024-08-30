https://sarabic.ae/20240830/افتتاح-مركز-مراقبة-للشرطة-العسكرية-الروسية-في-محافظة-القنيطرة-1092244805.html
افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في محافظة القنيطرة
افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في محافظة القنيطرة
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب الأول أوليغ إغناسيوك، أنه تم افتتاح مركز للشرطة العسكرية الروسية من أجل تهدئة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T20:28+0000
2024-08-30T20:28+0000
2024-08-30T20:28+0000
روسيا
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وأضاف: "من أجل تهدئة التوترات في محافظة القنيطرة، تم افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية على طول خط برافو للمنطقة الفاصلة بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي".وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 18 أغسطس الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري شمال شرقي سوريا.
https://sarabic.ae/20240829/مروحيات-تنقل-مصابين-للجيش-الأمريكي-من-قاعدة-استهدفها-طيران-مسير-شرقي-سوريا-1092219846.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في محافظة القنيطرة
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب الأول أوليغ إغناسيوك، أنه تم افتتاح مركز للشرطة العسكرية الروسية من أجل تهدئة التوترات في محافظة القنيطرة على المنطقة الفاصلة بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي.
وأضاف: "من أجل تهدئة التوترات في محافظة القنيطرة، تم افتتاح مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية على طول خط برافو للمنطقة الفاصلة بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي".
وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إغناسيوك، في 24 أغسطس/ آب الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت ثلاث قواعد للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في الصحراء السورية.
وأضاف إغناسيوك: "في 23 أغسطس/ آب، دمرت الضربات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف (التي تسيطر عليها الولايات المتحدة) وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في الصحراء السورية".
وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 18 أغسطس الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري شمال شرقي سوريا.