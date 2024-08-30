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الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة جنوبي الضفة
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة جنوبي الضفة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتسيون جنوبي الضفة الغربية. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T21:23+0000
2024-08-30T21:23+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتسيون".وأضاف: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240830/بعدما-فقد-أعصابه-غالانت-ساخرا-نتنياهو-يمكنه-اتخاذ-القرارات-وقتل-كل-المحتجزين-1092233727.html
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العالم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
العالم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة جنوبي الضفة

21:23 GMT 30.08.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Sputnik . Stringer
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتسيون جنوبي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتسيون".
وأضاف: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
"بعدما فقد أعصابه".. غالانت ساخرا: نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وقتل كل المحتجزين
12:20 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزة20:58 GMT
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