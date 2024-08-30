https://sarabic.ae/20240830/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-شخص-أطلق-النار-داخل-بلدة-جنوبي-الضفة-1092245332.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة جنوبي الضفة
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة جنوبي الضفة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتسيون جنوبي الضفة الغربية. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T21:23+0000
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2024-08-30T21:23+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتسيون".وأضاف: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240830/بعدما-فقد-أعصابه-غالانت-ساخرا-نتنياهو-يمكنه-اتخاذ-القرارات-وقتل-كل-المحتجزين-1092233727.html
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العالم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
العالم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة جنوبي الضفة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتسيون جنوبي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "ورود تقارير عن مشتبه فيه
فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتسيون".
وأضاف: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.