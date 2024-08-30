https://sarabic.ae/20240830/بعدما-فقد-أعصابه-غالانت-ساخرا-نتنياهو-يمكنه-اتخاذ-القرارات-وقتل-كل-المحتجزين-1092233727.html

"بعدما فقد أعصابه".. غالانت ساخرا: نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وقتل كل المحتجزين

"بعدما فقد أعصابه".. غالانت ساخرا: نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وقتل كل المحتجزين

سبوتنيك عربي

سخر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأوضح أنه يمكنه اتخاذ القرارات وقتل كل المحتجزين لدى حركة "حماس". 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T12:20+0000

2024-08-30T12:20+0000

2024-08-30T12:20+0000

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن غالانت قد سخر خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" بشأن محور فيلادلفيا، من أن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وقتل كل المختطفين.وأوضحت القناة أن الجلسة التي عقدت بشأن محور فيلادلفيا وتقرر بعدها بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في المحور قد شهدت خلافا كبيرا بين غالانت ونتنياهو، فقد فيها وزير الدفاع أعصابه، رافضا بقاء قواته العسكرية في المحور، خلافا لقرار الكابينيت بالبقاء بتصويت 8 مقابل امتناع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن التصويت.وأوضح غالانت خلال الجلسة التي وصفت بـ" العاصفة" أن الأولوية لإعادة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وأنه يمكن للجيش العودة مرة أخرى إلى محور فيلادلفيا دون البقاء فيه خلال الفترة الراهنة.وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، قد أكدت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه لا يمضي يوم إلا ويعمل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل فعلي لتشكيل خطر على عودة ذويهم.ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، عن هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" أن نتنياهو يشكل خطرا على ذويهم، مؤكدين أن "التصديق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا يثبت أن نتنياهو لا يضيع فرصة لإفشال صفقة تبادل"، على حد قولهم.وأوضحت العائلات في بيان لهم أنه يمكن الانسحاب من محور فيلادلفيا لفترة زمنية معينة تسمح بعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، موضحين أن الوقت يمر دون تحقيق أي نتائج تذكر بشأن ذويهم.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.

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