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سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على تجمعات للقوات الأوكرانية في 11 بلدة بمقاطعة سومي
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https://sarabic.ae/20240830/إسرائيل-تهدد-خالد-مشعل-بمصير-مشابه-لهنية-والأول-يتحدث-عن-صراع-مفتوح-1092228412.html
إسرائيل تهدد خالد مشعل بمصير مشابه لهنية... والأول يتحدث عن "صراع مفتوح"
إسرائيل تهدد خالد مشعل بمصير مشابه لهنية... والأول يتحدث عن "صراع مفتوح"
سبوتنيك عربي
هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بمصير مشابه لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T11:36+0000
2024-08-30T11:36+0000
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ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، ظهر اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحات خالد مشعل الذي دعا فيها إلى العودة لسياسة العمليات الانتحارية.وشدد يسرائيل كاتس على "ضرورة تأكيد إسرائيل على أن رغبة خالد مشعل وأصدقائه في الموت ستتحقق قريبا"، على حد قوله، لافتا إلى أن كلمة مشعل جاءت خلال كلمة مسجلة من مقر تواجده في تركيا.ويشار إلى أن مشعل قد قال في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر لإصدار تقرير "عين على الأقصى" السنوي: "عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات (الانتحارية)، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".وأضاف رئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس في الخارج: "أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240830/قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-نحن-عالقون-في-غزة-ونتنياهو-لا-يريد-إطلاق-سراح-المحتجزين-1092227884.html
https://sarabic.ae/20240830/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-لا-يمضي-يوم-إلا-ويعمل-فيه-نتنياهو-لتشكيل-خطر-على-عودة-ذوينا-1092222593.html
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طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

إسرائيل تهدد خالد مشعل بمصير مشابه لهنية... والأول يتحدث عن "صراع مفتوح"

11:36 GMT 30.08.2024
© Sputnik . Valeri Melnikovf / الانتقال إلى بنك الصوررئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Sputnik . Valeri Melnikovf
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تابعنا عبر
هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بمصير مشابه لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة.
ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، ظهر اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحات خالد مشعل الذي دعا فيها إلى العودة لسياسة العمليات الانتحارية.
وشدد يسرائيل كاتس على "ضرورة تأكيد إسرائيل على أن رغبة خالد مشعل وأصدقائه في الموت ستتحقق قريبا"، على حد قوله، لافتا إلى أن كلمة مشعل جاءت خلال كلمة مسجلة من مقر تواجده في تركيا.
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ويشار إلى أن مشعل قد قال في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر لإصدار تقرير "عين على الأقصى" السنوي: "عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات (الانتحارية)، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".
وأضاف رئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس في الخارج: "أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني".
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06:38 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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