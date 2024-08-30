https://sarabic.ae/20240830/المرعبي-لـسبوتنيك-مسألة-الحريات-في-أوروبا-نسبية-وتوقيف-دوروف-يهدف-إلى-حصار-روسيا-1092222772.html

المرعبي لـ"سبوتنيك": مسألة الحريات في أوروبا نسبية وتوقيف دوروف يهدف إلى حصار روسيا

المرعبي لـ"سبوتنيك": مسألة الحريات في أوروبا نسبية وتوقيف دوروف يهدف إلى حصار روسيا

سبوتنيك عربي

أكد أمين عام اتحاد الكتاب والصحافيين العرب في أوروبا، علي المرعبي، أن "مسألة الحريات في أوروبا هي ليست مطلقة وإنما نسبية بحسب ما يتوافق مع التوجه السياسي... 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T07:00+0000

2024-08-30T07:00+0000

2024-08-30T07:00+0000

العالم العربي

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وكشف المرعبي في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الفرق في ملف دوروف هو أنه لم يُلزم بوضع السوار الأمني بل أفرج عنه مقابل ذهابه مرتين في الأسبوع إلى الشرطة إضافة إلى منعه من السفر ووضعه تحت الرقابة الصارمة".واعتبر أن "منح تلغرام الجميع الحرية في التعبير عن آرائهم ورفض دوروف التعاون مع المخابرات الفرنسية والغربية وإعطائهم المعطيات التي تسمح لهم باختراق ملفات الشخصيات التي تستخدم هذا التطبيق هما السبب الرئيسي وراء توقيفه، وتم تسليط الضوء على فرنسا على اعتبار أنه فرنسي الجنسية وصل إلى فرنسا الأسبوع الماضي".ووضع أمين عام اتحاد الكتاب والصحافيين العرب في أوروبا هذا التوقيف في إطار "المحاولة الجديدة لتقييد الحرية الإعلامية الروسية"، لافتا إلى أن "هناك سيناريوهان متوقعان لحل هذه القضية، الأول يتمثل في استمرار رفض دوروف للتعاون مع فرنسا مما سيؤدي إلى إطالة أمد محاكمته، أما السيناريو الثاني هو تحول في موقف دوروف، والذي قد يؤدي إلى الوصول إلى تسوية ما وهو أمر مستبعد، لا سيما وأن قضية دوروف مرتبطة بإيجاد تسوية ما مع أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20240828/محامي-دوروف-من-العبث-القول-إن-تلغرام-أو-مالكيه-مسؤولون-عن-الانتهاكات-التي-تحدث-عليها-1092186874.html

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