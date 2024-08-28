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https://sarabic.ae/20240828/محامي-دوروف-من-العبث-القول-إن-تلغرام-أو-مالكيه-مسؤولون-عن-الانتهاكات-التي-تحدث-عليها-1092186874.html
محامي دوروف: من العبث القول إن "تلغرام" أو مالكيه مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث عليها
محامي دوروف: من العبث القول إن "تلغرام" أو مالكيه مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث عليها
سبوتنيك عربي
قال ديفيد-أوليفييه كامنسكي، محامي مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف، إن من العبث القول إن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث عليها،... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T23:55+0000
2024-08-28T23:56+0000
تليغرام
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وقال كامنسكي لوكالة "سبوتنيك": "تلغرام يلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وتتماشى إجراءات الرقابة فيه مع معايير الصناعة. من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولون عن الانتهاكات التي وقعت عليها."وأفاد مكتب المدعي العام في باريس، أمس الأربعاء، أن مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف، متهم بعدة "جرائم"، بما في ذلك إدارة منصة على الإنترنت "بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية".وصرح مكتب المدعي العام في باريس، بأن "دوروف يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة إدارة منصة على الإنترنت لإتمام معاملات غير قانونية".وادعى مكتب المدعي العام أن دوروف متهم في فرنسا بتهم مختلفة من بينها "توفير خدمات التشفير التي تهدف إلى توفير وظائف سرية دون إعلان مقابل، والتواطؤ في نقل وتوفير المعدات، والأدوات والبرامج أو البيانات دون أي أساس قانوني".وقضى دوروف عدة ساعات في المحكمة، وبعد ذلك أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن إمكانية إطلاق سراحه بكفالة.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو على استعداد لتقديم المساعدة القانونية لبافل دوروف، مؤسس تطبيق "تلغرام"، المحتجز في فرنسا، كمواطن من روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240828/فرنسا-تطلق-سراح-دوروف-بكفالة-5-ملايين-يورو-1092184358.html
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تليغرام, روسيا, أخبار روسيا اليوم
تليغرام, روسيا, أخبار روسيا اليوم

محامي دوروف: من العبث القول إن "تلغرام" أو مالكيه مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث عليها

23:55 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 23:56 GMT 28.08.2024)
© Photo / wikipedia/ Dan Taylorمؤسس تلغرام بافل دوروف
مؤسس تلغرام بافل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Photo / wikipedia/ Dan Taylor
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قال ديفيد-أوليفييه كامنسكي، محامي مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف، إن من العبث القول إن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث عليها، مؤكدا أن تلغرام يحترم القوانين الأوروبية.
وقال كامنسكي لوكالة "سبوتنيك": "تلغرام يلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وتتماشى إجراءات الرقابة فيه مع معايير الصناعة. من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولون عن الانتهاكات التي وقعت عليها."
مؤسس تلغرام بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
فرنسا تطلق سراح دوروف بكفالة 5 ملايين يورو
20:43 GMT
وأفاد مكتب المدعي العام في باريس، أمس الأربعاء، أن مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف، متهم بعدة "جرائم"، بما في ذلك إدارة منصة على الإنترنت "بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية".
وصرح مكتب المدعي العام في باريس، بأن "دوروف يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة إدارة منصة على الإنترنت لإتمام معاملات غير قانونية".
وادعى مكتب المدعي العام أن دوروف متهم في فرنسا بتهم مختلفة من بينها "توفير خدمات التشفير التي تهدف إلى توفير وظائف سرية دون إعلان مقابل، والتواطؤ في نقل وتوفير المعدات، والأدوات والبرامج أو البيانات دون أي أساس قانوني".
وقضى دوروف عدة ساعات في المحكمة، وبعد ذلك أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن إمكانية إطلاق سراحه بكفالة.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو على استعداد لتقديم المساعدة القانونية لبافل دوروف، مؤسس تطبيق "تلغرام"، المحتجز في فرنسا، كمواطن من روسيا الاتحادية.
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