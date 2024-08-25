https://sarabic.ae/20240825/معاون-مؤسس-ويكيليكس-يكشف-السبب-الخفي-من-اعتقال-دوروف-في-فرنسا-1092082847.html

معاون مؤسس "ويكيليكس" يكشف السبب الخفي من اعتقال دوروف في فرنسا

معاون مؤسس "ويكيليكس" يكشف السبب الخفي من اعتقال دوروف في فرنسا

سبوتنيك عربي

كشف نائب مدينة بورت هيدلاند الأسترالية ومعاون ومؤسس خدمة "ويكيليكس" جوليان أسانج، أدريان ماكراي، أن اعتقال مؤسس منصة "تلغرام" بافل دوروف، يأتي بتوجيه وتدبير من... 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T10:29+0000

2024-08-25T10:29+0000

2024-08-25T10:29+0000

العالم

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وجاءت تصريحات ماكراي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "اعتقال دوروف في نهاية المطاف من عمل أجهزة المخابرات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، الذين وصلوا إلى حالة من اليأس للوصول إلى بيانات ومعلومات عن منصة "تيليغرام"، وذلك بعدما وصلوا بنفس الطريقة إلى "واتساب" وجميع المنصات الإعلامية المملوكة من قبل شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا).وبحسب ماكراي، على الرغم من أن الغرب استخدم منصة "تلغرام" في الماضي كأداة لزعزعة الاستقرار في الدول الصديقة لروسيا، إلا أن الوصول إلى المعلومات في برنامج المراسلة لا يزال هو الهدف النهائي المتمثل في احتجاز مؤسس دوروف في فرنسا.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس تلغرام، مساء السبت، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.نائب رئيس الدوما الروسي يحث الخارجية على السعي للإفراج عن دوروفوفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعتقد القضاء الفرنسي أن عددا من الأسباب، بما في ذلك رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم.وبحسب الإعلام الفرنسي قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.

https://sarabic.ae/20240825/روسيا-تطالب-السلطات-الفرنسية-بتوضيح-أسباب-اعتقال-مؤسس-تطبيق-تليغرام-والأخيرة-ترفض-1092081697.html

https://sarabic.ae/20240825/مالك-منصة-إكس-ماسك-يعلق-على-توقيف-مؤسس-تلغرام-في-فرنسا-1092082444.html

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العالم