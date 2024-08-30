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https://sarabic.ae/20240830/بافل-دوروف-من-هو-الرجل-الذي-تصدر-اسمه-وسائل-الإعلام-حول-العالم؟---1092235914.html
بافل دوروف... من هو الرجل الذي تصدر اسمه وسائل الإعلام حول العالم؟
بافل دوروف... من هو الرجل الذي تصدر اسمه وسائل الإعلام حول العالم؟
سبوتنيك عربي
ولد بافل دوروف في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1984 بمدينة لينينغراد (بطرسبورغ الحالية)، ويحمل والده فاليري دوروف درجة الدكتوراه في اللغة الروسية ورئيس قسم فقه اللغة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T14:34+0000
2024-08-30T14:34+0000
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انتقلت الأسرة للمعيشة في إيطاليا عندما كان بافل في الرابعة من عمره ، حينما دعي الأب لتدريس اللغة الروسية هناك. ولمدة عامين درس دوروف في المدرسة بمدينة تورينو.عادت العائلة إلى بطرسبورغ، وواصل بافل دراسته في مدرسة تتعمق في دراسة اللغة الإنجليزية، ثم انتقل للمرحلة الثانوية مع دراسة متعمقة للغة الروسية والرياضيات.بدأ بافل العمل على التطورات الأولى لنظام مبسط لتبادل المعلومات والرسائل خلال سنوات دراسته، وأنشأ مكتبة يمكن من خلالها العثور على مواد وملخصات مهمة، وأطلق على الموقع اسمه durov.com، وأصبح المشرف الفني ومنشئ أكبر منتدى لطلاب جامعة بطرسبورغ.جاءت فكرة إنشاء شبكة "فكونتاكتي" بعد التواصل مع صديقه فياتشيسلاف ميريلاشفيلي، الذي كان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. شاركهما في ذلك نيكولاي شقيق بافل، وكانت الشبكة مغلقة في البداية ولا يمكن الوصول إليها سوى عن طريق دعوة، ثم تم تسجيل اسم الشبكة "فكونتاكتي" وأصبحت الشبكة نفسها متاحة على العنوان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، وأصبح بافل المدير العام للشبكة.تم تطوير برنامج المراسلات "تلغرام" بشكل مشترك بين الأخوين بافل ونيكولاي، وأصبح متاحا على متجر التطبيقات في أغسطس/ آب 2013، وفي يوليو/ تموز 2024 بلغ جمهور "تلغرام" الشهري 950 مليون مستخدم، وفي مارس/ آذار 2024 قال بافل دوروف إن المستثمرين قدروا قيمة المنصة بأكثر من 30 مليار دولار.في أبريل/ نيسان 2024، وخلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال دوروف إن "تلغرام" يحظى، على وجه الخصوص، باهتمام متزايد من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي أرادت الوصول إلى أنظمة وقواعد بيانات التطبيق.وفي يوم السبت الماضي، تم احتجاز مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، المولود في روسيا، في مطار باريس بتهم تتعلق "بالاستخدام الإجرامي لتطبيق المراسلة الخاص به، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال والاحتيال".ويوم الأربعاء الفائت، تم الإفراج عن دوروف تحت إشراف قضائي، ومنعه من مغادرة فرنسا، وطلب منه دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار).
https://sarabic.ae/20240830/المرعبي-لـسبوتنيك-مسألة-الحريات-في-أوروبا-نسبية-وتوقيف-دوروف-يهدف-إلى-حصار-روسيا-1092222772.html
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العالم, تلغرام
العالم, تلغرام

بافل دوروف... من هو الرجل الذي تصدر اسمه وسائل الإعلام حول العالم؟

14:34 GMT 30.08.2024
© Photo / Pavel Durov / facebookمؤسس تطبيق المراسلة الفورية "تلغرام" بافل دوروف
مؤسس تطبيق المراسلة الفورية تلغرام بافل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Photo / Pavel Durov / facebook
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ولد بافل دوروف في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1984 بمدينة لينينغراد (بطرسبورغ الحالية)، ويحمل والده فاليري دوروف درجة الدكتوراه في اللغة الروسية ورئيس قسم فقه اللغة الكلاسيكية بكلية اللغات بجامعة بطرسبورغ. وتعمل الأم مدرسا بنفس الجامعة.
انتقلت الأسرة للمعيشة في إيطاليا عندما كان بافل في الرابعة من عمره ، حينما دعي الأب لتدريس اللغة الروسية هناك. ولمدة عامين درس دوروف في المدرسة بمدينة تورينو.
عادت العائلة إلى بطرسبورغ، وواصل بافل دراسته في مدرسة تتعمق في دراسة اللغة الإنجليزية، ثم انتقل للمرحلة الثانوية مع دراسة متعمقة للغة الروسية والرياضيات.
في عام 2006 تخرج بمرتبة الشرف من كلية فقه اللغة بجامعة بطرسبورغ، وحصل على شهادة في فقه اللغة الإنجليزية والترجمة. أثناء دراسته كان يشارك دوروف في مسابقات اللغات، ويعرف سبع لغات أجنبية هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية واللاتينية والفارسية.
بدأ بافل العمل على التطورات الأولى لنظام مبسط لتبادل المعلومات والرسائل خلال سنوات دراسته، وأنشأ مكتبة يمكن من خلالها العثور على مواد وملخصات مهمة، وأطلق على الموقع اسمه durov.com، وأصبح المشرف الفني ومنشئ أكبر منتدى لطلاب جامعة بطرسبورغ.
جاءت فكرة إنشاء شبكة "فكونتاكتي" بعد التواصل مع صديقه فياتشيسلاف ميريلاشفيلي، الذي كان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. شاركهما في ذلك نيكولاي شقيق بافل، وكانت الشبكة مغلقة في البداية ولا يمكن الوصول إليها سوى عن طريق دعوة، ثم تم تسجيل اسم الشبكة "فكونتاكتي" وأصبحت الشبكة نفسها متاحة على العنوان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، وأصبح بافل المدير العام للشبكة.
بافل دوروف مؤسس تطبيق تلغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
المرعبي لـ"سبوتنيك": مسألة الحريات في أوروبا نسبية وتوقيف دوروف يهدف إلى حصار روسيا
07:00 GMT
تم تطوير برنامج المراسلات "تلغرام" بشكل مشترك بين الأخوين بافل ونيكولاي، وأصبح متاحا على متجر التطبيقات في أغسطس/ آب 2013، وفي يوليو/ تموز 2024 بلغ جمهور "تلغرام" الشهري 950 مليون مستخدم، وفي مارس/ آذار 2024 قال بافل دوروف إن المستثمرين قدروا قيمة المنصة بأكثر من 30 مليار دولار.
في أبريل/ نيسان 2024، وخلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال دوروف إن "تلغرام" يحظى، على وجه الخصوص، باهتمام متزايد من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي أرادت الوصول إلى أنظمة وقواعد بيانات التطبيق.
وتابع دوروف أنه يواجه أكبر قدر من الضغط ليس من الحكومات وإنما من شركتي "آبل" و"غوغل" القادرتين على فرض رقابة على كل ما يمكن الوصول إليه عبر الهواتف المحمولة. وقال إن الشركتين الأمريكيتين أوضحتا له أنه سيتم استبعاد "تلغرام" من متاجر التطبيقات إذا لم يلتزم بالقواعد التي حددتها.
وفي يوم السبت الماضي، تم احتجاز مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، المولود في روسيا، في مطار باريس بتهم تتعلق "بالاستخدام الإجرامي لتطبيق المراسلة الخاص به، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال والاحتيال".
ويحمل الملياردير البالغ من العمر 39 عاما، جنسية العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا.
ويوم الأربعاء الفائت، تم الإفراج عن دوروف تحت إشراف قضائي، ومنعه من مغادرة فرنسا، وطلب منه دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار).
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