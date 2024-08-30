https://sarabic.ae/20240830/حاكم-مقاطعة-مقتل-5-مدنيين-وإصابة-37-آخرين-في-مقاطعة-بيلغورود-بقذيفة-أوكرانية-أصابت-سيارة--1092240825.html

حاكم مقاطعة: مقتل 5 مدنيين وإصابة 37 آخرين في مقاطعة بيلغورود بقذيفة أوكرانية أصابت سيارة

حاكم مقاطعة: مقتل 5 مدنيين وإصابة 37 آخرين في مقاطعة بيلغورود بقذيفة أوكرانية أصابت سيارة

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 مدنيين، وإصابة 37 آخرين بقذيفة أوكرانية أصابت سيارة بشكل مباشر في أراضي... 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T19:24+0000

2024-08-30T19:24+0000

2024-08-30T19:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في منشور للحاكم على قناته بتلغرام " ببالغ الحزن توفي شخص نتيجة سقوط قذيفة بشكل مباشر على سيارة، أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيد وأحبائه، إنها خسارة لا تعوض... وبحسب المعلومات الأولية فقد أصيب 37 مدنيا بجروح، بينهم 6 أطفال.. وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى المراكز الطبية .وأضافت الدفاع الروسية في بيانها، أن "الطيران العملياتي والتكتيكي نفذ ضربات على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي على الألوية الهجومية الجوية 41 و 54 و 80 و 82 و 95 من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 و129 في مناطق بيلوبول وباشيفسك وغلوخوف وكاترينوفكا ومارتينوفكا وبيرفومايسكو وبوستوجورود وبوكروفكا وبافلوفكا وسومي وفوتوفيج".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "عمليات الاستطلاع والبحث مستمرة لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "بلغت إجمالي خسائر العدو خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 7800 عسكريًا، و75 دبابة، 36 مركبة قتال مشاة، 64 ناقلة جند مدرعة، 507 مركبات قتالية مدرعة. بالإضافة إلى ذلك 235 سيارة، 53 قطعة مدفعية، 15 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك أربعة صواريخ "هيمارس"، وواحدة من طراز "ملرز"، وخمس منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و11 محطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية، ورادار للدفاع الجوي، وخمس وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان هندسيتان لإزالة الألغام ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77"".

https://sarabic.ae/20240830/زيلينسكي-يقيل-مسؤولا-رفيع-المستوى-بعد-تحطم-طائرة-إف-16-1092239937.html

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