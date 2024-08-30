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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240830/زاخاروفا-لـسبوتنيك-مسار-تصعيد-واشنطن-أصبح-استفزازيا-بشكل-متزايد-1092221702.html
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": مسار تصعيد واشنطن أصبح استفزازيا بشكل متزايد
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": مسار تصعيد واشنطن أصبح استفزازيا بشكل متزايد
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لتقديم تنازلات جديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T05:05+0000
2024-08-30T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قالت فيها: "لقد مُنحت أوكرانيا تفويضا مطلقا كاملا للعمليات في المناطق الروسية"، مشيرة إلى أنه "من الواضح أن الإدارة الأمريكية تستعد لتقديم تنازلات جديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومنحه الحرية لاستخدام أي نوع من الأسلحة الأمريكية تقريبا، بما في ذلك في عمق الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، أعلنت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بأسلحة أمريكية خلال الهجوم الإرهابي في مقاطعة كورسك.وفي سياق متصل، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عندما سُئل عن احتمالات توسيع منطقة ضربات قوات نظام كييف على الأراضي الروسية، أن مثل هذه المناقشات بين الولايات المتحدة وكييف يتم إجراؤها "على انفراد".جدير بالذكر أنه، في الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.الخارجية الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تختطف مدنيين في مقاطعة كورسكوأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أنه تم وقف تقدم هذه القوات المعادية إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكدا أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مشددا على أن العدو سيتلقى ردا مناسبا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
https://sarabic.ae/20240829/ضابط-أمريكي-متقاعد-يكشف-عن-فخ-وقعت-فيه-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك--1092204483.html
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زاخاروفا لـ"سبوتنيك": مسار تصعيد واشنطن أصبح استفزازيا بشكل متزايد

05:05 GMT 30.08.2024
© Sputnik . Kiril Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Sputnik . Kiril Zykov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لتقديم تنازلات جديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مما يمنحه الحرية في استخدام أي نوع من الأسلحة الأمريكية تقريبًا، بما في ذلك في عمق الأراضي الروسية، مشيرةً إلى أن مسار التصعيد الأمريكي أصبح أكثر استفزازا بشكل متزايد.
وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قالت فيها: "لقد مُنحت أوكرانيا تفويضا مطلقا كاملا للعمليات في المناطق الروسية"، مشيرة إلى أنه "من الواضح أن الإدارة الأمريكية تستعد لتقديم تنازلات جديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومنحه الحرية لاستخدام أي نوع من الأسلحة الأمريكية تقريبا، بما في ذلك في عمق الأراضي الروسية".

وأضافت زاخاروفا أن "المسار الأمريكي التصعيدي أصبح أكثر استفزازا، ويبدو أن المؤسسة الأمريكية تخلصت من بقايا المنطق السليم، وتعتقد أن كل شيء مباح لها".

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بأسلحة أمريكية خلال الهجوم الإرهابي في مقاطعة كورسك.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسك
أمس, 13:23 GMT
وفي سياق متصل، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عندما سُئل عن احتمالات توسيع منطقة ضربات قوات نظام كييف على الأراضي الروسية، أن مثل هذه المناقشات بين الولايات المتحدة وكييف يتم إجراؤها "على انفراد".
جدير بالذكر أنه، في الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.
الخارجية الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تختطف مدنيين في مقاطعة كورسك
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أنه تم وقف تقدم هذه القوات المعادية إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكدا أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مشددا على أن العدو سيتلقى ردا مناسبا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
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