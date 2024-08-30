https://sarabic.ae/20240830/زاخاروفا-لـسبوتنيك-مسار-تصعيد-واشنطن-أصبح-استفزازيا-بشكل-متزايد-1092221702.html

زاخاروفا لـ"سبوتنيك": مسار تصعيد واشنطن أصبح استفزازيا بشكل متزايد

زاخاروفا لـ"سبوتنيك": مسار تصعيد واشنطن أصبح استفزازيا بشكل متزايد

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لتقديم تنازلات جديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير... 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T05:05+0000

2024-08-30T05:05+0000

2024-08-30T05:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994180_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1dcb68f8e398789efa36c749de649e61.jpg

وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قالت فيها: "لقد مُنحت أوكرانيا تفويضا مطلقا كاملا للعمليات في المناطق الروسية"، مشيرة إلى أنه "من الواضح أن الإدارة الأمريكية تستعد لتقديم تنازلات جديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومنحه الحرية لاستخدام أي نوع من الأسلحة الأمريكية تقريبا، بما في ذلك في عمق الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، أعلنت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بأسلحة أمريكية خلال الهجوم الإرهابي في مقاطعة كورسك.وفي سياق متصل، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عندما سُئل عن احتمالات توسيع منطقة ضربات قوات نظام كييف على الأراضي الروسية، أن مثل هذه المناقشات بين الولايات المتحدة وكييف يتم إجراؤها "على انفراد".جدير بالذكر أنه، في الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.الخارجية الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تختطف مدنيين في مقاطعة كورسكوأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أنه تم وقف تقدم هذه القوات المعادية إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكدا أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مشددا على أن العدو سيتلقى ردا مناسبا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.

https://sarabic.ae/20240829/ضابط-أمريكي-متقاعد-يكشف-عن-فخ-وقعت-فيه-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك--1092204483.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا