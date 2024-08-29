https://sarabic.ae/20240829/ضابط-أمريكي-متقاعد-يكشف-عن-فخ-وقعت-فيه-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك--1092204483.html
ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسك
ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية وقعت في فخ في مقاطعة كورسك. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T13:23+0000
2024-08-29T13:23+0000
2024-08-29T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أنه "من وجهة نظر عسكرية، فإن روسيا في وضع مفيد للغاية، لأن الاحتياطي الاستراتيجي للجيش الأوكراني في وضع حرج، كما أنها وجدت نفسها أيضًا في فخ ولا يمكنها الخروج منه، وبالتحديد على الجبهة في دونباس، حيث ينهار الدفاع الأوكراني الآن".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-الروسية-مبادرة-بوتين-للسلام-تبقى-وصفة-عامة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا---1092202697.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسك
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية وقعت في فخ في مقاطعة كورسك.
وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أنه "من وجهة نظر عسكرية، فإن روسيا في وضع مفيد للغاية، لأن الاحتياطي الاستراتيجي للجيش الأوكراني في وضع حرج، كما أنها وجدت نفسها أيضًا في فخ ولا يمكنها الخروج منه، وبالتحديد على الجبهة في دونباس، حيث ينهار الدفاع الأوكراني الآن".
وأضاف ريتر أنه قريبًا لن يكون أمام القوات المسلحة الأوكرانية خيار سوى ترك مواقعها في جمهورية دونيتسك الشعبية والتراجع عبر نهر الدنيبر.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.