https://sarabic.ae/20240831/إيران-تنفي-وجود-عسكريين-لها-في-أوكرانيا-لتدريب-القوات-الروسية-1092249491.html

إيران تنفي وجود عسكريين لها في أوكرانيا لتدريب القوات الروسية

إيران تنفي وجود عسكريين لها في أوكرانيا لتدريب القوات الروسية

سبوتنيك عربي

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مساء أمس الجمعة، مزاعم متداولة أفادت بوجود عسكريين إيرانيين في أوكرانيا بغرض تدريب القوات الروسية، حيث... 31.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-31T07:46+0000

2024-08-31T07:46+0000

2024-08-31T07:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082057700_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_752137b399673013538dc5d156f1b7c3.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن كنعاني تأكيده على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بمعارضة الحرب وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا سلميا.وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لها أهداف ودوافع سياسية محددة، وتوجيه مثل هذه الاتهامات يتعارض مع النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".تأتي تصريحات كنعاني تأكيدا لتصريحات مشابهة أدلى بها في يوليو/ تموز الماضي، حين رد على بيان قمة الناتو في واشنطن، مؤكدا رفض طهران لادعاءات الحلف بتقديم مساعدات عسكرية لروسيا، وقال كنعاني، في بيان له، إن "ادعاء الناتو بتقديم إيران مساعدة عسكرية لروسيا في الأزمة الأوكرانية، لا أساس له من الصحة على الإطلاق وله دوافع سياسية".وأضاف كنعاني: "للأسف، ما نشهده في أوكرانيا هو نتيجة لسياسات وتصرفات الناتو الاستفزازية التي تركز على الولايات المتحدة، وما زالت مستمرة".وتابع كنعاني: "كما قلنا، مرارا وتكرارا، فإن أي محاولة لربط أزمة أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا، هي فقط من أجل التحيز السياسي وبهدف إضفاء الشرعية على التدخل الغربي واستمرار تدفق مساعدات الأسلحة لأوكرانيا".وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية، في تقرير لها، أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ "أرض- أرض" الباليستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال، في وقت سابق، إن "الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا".وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير"، لا يمكنهم تقديم حقائق".من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.واتهمت دول غربية إيران، مرات عدة، بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.

https://sarabic.ae/20240721/إيران-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-خط-أنابيب-الغاز-بينها-وروسيا-12-مليار-دولار-سنويا-1090979438.html

https://sarabic.ae/20240708/إيران-الادعاء-بأن-روسيا-عرقلت-عملية-حصولنا-على-عضوية-بريكس-عار-عن-الصحة-1090585465.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا