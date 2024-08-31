https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الروسية-القضاء-على-35-عسكريا-أوكرانيا-بضربة-صاروخية-عالية-الدقة-في-مقاطعة-سومي-1092248269.html
الدفاع الروسية: القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي
الدفاع الروسية: القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي الأوكرانية الحدودية المتاخمة لمقاطعة كورسك... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T06:18+0000
2024-08-31T06:18+0000
2024-08-31T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة، في بيانها أنه "نتيجة أعمال الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق مقاطعة سومي، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة في تشيرنيتشين لكتيبة الهجوم الجوي الثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد التأكد من الهدف، تم اتخاذ قرار بضرب منشأة عسكرية للعدو".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديووأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240830/ضابط-أمريكي-متقاعد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-معدات-غربية-باهظة-الثمن-في-مقاطعة-كورسك-1092237406.html
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روسيا
الدفاع الروسية: القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي الأوكرانية الحدودية المتاخمة لمقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت الوزارة، في بيانها أنه "نتيجة أعمال الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق مقاطعة سومي، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة في تشيرنيتشين لكتيبة الهجوم الجوي الثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد التأكد من الهدف، تم اتخاذ قرار بضرب منشأة عسكرية للعدو".
وأضافت الوزارة أنه "نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة، أكدت وسائل المراقبة الموضوعية تدمير شاحنتين ومركبتين للطرق الوعرة وحافلة لنقل الأفراد وما يصل إلى 35 قوميا أوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.