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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الروسية-القضاء-على-35-عسكريا-أوكرانيا-بضربة-صاروخية-عالية-الدقة-في-مقاطعة-سومي-1092248269.html
الدفاع الروسية: القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي
الدفاع الروسية: القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي الأوكرانية الحدودية المتاخمة لمقاطعة كورسك... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T06:18+0000
2024-08-31T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة، في بيانها أنه "نتيجة أعمال الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق مقاطعة سومي، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة في تشيرنيتشين لكتيبة الهجوم الجوي الثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد التأكد من الهدف، تم اتخاذ قرار بضرب منشأة عسكرية للعدو".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديووأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240830/ضابط-أمريكي-متقاعد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-معدات-غربية-باهظة-الثمن-في-مقاطعة-كورسك-1092237406.html
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الدفاع الروسية: القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي

06:18 GMT 31.08.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenseقوات روسية تقتحم غابة أوكرانية وتسيطر على مقرات وخنادق أوكرانية
قوات روسية تقتحم غابة أوكرانية وتسيطر على مقرات وخنادق أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي الأوكرانية الحدودية المتاخمة لمقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت الوزارة، في بيانها أنه "نتيجة أعمال الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق مقاطعة سومي، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة في تشيرنيتشين لكتيبة الهجوم الجوي الثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد التأكد من الهدف، تم اتخاذ قرار بضرب منشأة عسكرية للعدو".
وأضافت الوزارة أنه "نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة، أكدت وسائل المراقبة الموضوعية تدمير شاحنتين ومركبتين للطرق الوعرة وحافلة لنقل الأفراد وما يصل إلى 35 قوميا أوكرانيا".
إجلاء أول دبابة أمريكية أبرامز إم 1، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي متقاعد: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد معدات غربية باهظة الثمن في مقاطعة كورسك
أمس, 16:21 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 06:13 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
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