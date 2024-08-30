https://sarabic.ae/20240830/ضابط-أمريكي-متقاعد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-معدات-غربية-باهظة-الثمن-في-مقاطعة-كورسك-1092237406.html
ضابط أمريكي متقاعد: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد معدات غربية باهظة الثمن في مقاطعة كورسك
ضابط أمريكي متقاعد: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد معدات غربية باهظة الثمن في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت على يوتيوب أن أوكرانيا فقدت معدات غربية باهظة الثمن خلال الهجوم على منطقة كورسك. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T16:21+0000
2024-08-30T16:21+0000
2024-08-30T16:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، "هذا ما حدث، لقد أنفقوا مليارات الدولارات في إنشاء هذه القوات الضاربة واختفت جميع الدبابات: "إم 1 أبرامز"، تشالنجر، دبابات ليوبارد الجديدة، هي في مقاطعة كورسك، وهناك يجري تدميرها".ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسكوتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240830/تصويت-برأيك-هل-الادعاء-بسقوط-إف-16-بنيران-صديقة-صحيحة-أم-كاذبة؟-1092236622.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي متقاعد: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد معدات غربية باهظة الثمن في مقاطعة كورسك
صرح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت على يوتيوب أن أوكرانيا فقدت معدات غربية باهظة الثمن خلال الهجوم على منطقة كورسك.
وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، "هذا ما حدث، لقد أنفقوا مليارات الدولارات في إنشاء هذه القوات الضاربة واختفت جميع الدبابات: "إم 1 أبرامز"، تشالنجر، دبابات ليوبارد الجديدة، هي في مقاطعة كورسك، وهناك يجري تدميرها".
واختتم العسكري المتقاعد حديثه قائلاً: "لن أتفاجأ إذا كانوا يعززون الفشل الاستراتيجي فعلاً، فهذا من أكبر أخطاء القيادة العسكرية".
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.