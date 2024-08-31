https://sarabic.ae/20240831/الكرملين-دوروف-ظل-حرا-ولم-يعتقل-في-روسيا-رغم-التساؤلات-حول-أنشطة-تلغرام-1092258234.html
الكرملين: دوروف ظل حرا ولم يعتقل في روسيا رغم التساؤلات حول أنشطة "تلغرام"
الكرملين: دوروف ظل حرا ولم يعتقل في روسيا رغم التساؤلات حول أنشطة "تلغرام"
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن لدى موسكو بعض التساؤلات حول أنشطة تطبيق "تلغرام"، ومع ذلك ظل مؤسسه بافل دوروف حرًا ولم يُعتقل في روسيا، مثلما... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T14:05+0000
2024-08-31T14:05+0000
2024-08-31T14:05+0000
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وأوضح بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، أن "ما أود قوله هو أن أحدًا لم يعتقله (دوروف). بالطبع هناك تساؤلات. ونعم، الإرهابيون يستخدمون تلغرام بالفعل، ولكنهم يستخدمون السيارات أيضًا، فلماذا لا يعتقلون رئيس شركة رينو أو سيتروين؟".وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش: "لم أكن على علم على الإطلاق بوصول دوروف إلى فرنسا... وليس صحيحا أنني دعوت أحدا... لم يكن من المفترض أن ألتقي بدوروف، سواء في نهاية الأسبوع الماضي، أو في الأيام التالية، ولم أكن على علم بأنه سيصل إلى فرنسا".وكان مصدر قريب من التحقيقات، قال إن دوروف أكد خلال الاستجواب معه على صلاته بماكرون.من ناحية أخرى، دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى صربيا، عن قرار منح الجنسية الفرنسية لرئيس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف.وفي يوم السبت الماضي، تم احتجاز مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، المولود في روسيا، في مطار باريس بتهم تتعلق "بالاستخدام الإجرامي لتطبيق المراسلة الخاص به، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال والاحتيال".
https://sarabic.ae/20240830/بافل-دوروف-من-هو-الرجل-الذي-تصدر-اسمه-وسائل-الإعلام-حول-العالم؟---1092235914.html
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روسيا, العالم
الكرملين: دوروف ظل حرا ولم يعتقل في روسيا رغم التساؤلات حول أنشطة "تلغرام"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن لدى موسكو بعض التساؤلات حول أنشطة تطبيق "تلغرام"، ومع ذلك ظل مؤسسه بافل دوروف حرًا ولم يُعتقل في روسيا، مثلما جرى معه في فرنسا.
وأوضح بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، أن "ما أود قوله هو أن أحدًا لم يعتقله (دوروف). بالطبع هناك تساؤلات. ونعم، الإرهابيون يستخدمون تلغرام بالفعل، ولكنهم يستخدمون السيارات أيضًا، فلماذا لا يعتقلون رئيس شركة رينو أو سيتروين؟".
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الفائت، إنه لم يتم إبلاغه بصورة مسبقة، بوصول مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، إلى فرنسا، حيث تم إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي.
وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش: "لم أكن على علم على الإطلاق بوصول دوروف إلى فرنسا... وليس صحيحا أنني دعوت أحدا... لم يكن من المفترض أن ألتقي بدوروف، سواء في نهاية الأسبوع الماضي، أو في الأيام التالية، ولم أكن على علم بأنه سيصل إلى فرنسا".
وكان مصدر قريب من التحقيقات، قال إن دوروف أكد خلال الاستجواب معه على صلاته بماكرون.
من ناحية أخرى، دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى صربيا، عن قرار منح الجنسية الفرنسية لرئيس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف.
وقال إنه يؤيد "تماما" قرار منح دوروف الجنسية، مضيفا أنها "استراتيجية" تتعلق بأولئك الذين "يبذلون الجهد لتعلم اللغة الفرنسية" والذين "يتألقون في العالم"، وفق قوله.
وفي يوم السبت الماضي، تم احتجاز مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، المولود في روسيا، في مطار باريس بتهم تتعلق "بالاستخدام الإجرامي لتطبيق المراسلة الخاص به، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال والاحتيال".