https://sarabic.ae/20240831/الكرملين-دوروف-ظل-حرا-ولم-يعتقل-في-روسيا-رغم-التساؤلات-حول-أنشطة-تلغرام-1092258234.html

الكرملين: دوروف ظل حرا ولم يعتقل في روسيا رغم التساؤلات حول أنشطة "تلغرام"

الكرملين: دوروف ظل حرا ولم يعتقل في روسيا رغم التساؤلات حول أنشطة "تلغرام"

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن لدى موسكو بعض التساؤلات حول أنشطة تطبيق "تلغرام"، ومع ذلك ظل مؤسسه بافل دوروف حرًا ولم يُعتقل في روسيا، مثلما... 31.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-31T14:05+0000

2024-08-31T14:05+0000

2024-08-31T14:05+0000

روسيا

العالم

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وأوضح بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، أن "ما أود قوله هو أن أحدًا لم يعتقله (دوروف). بالطبع هناك تساؤلات. ونعم، الإرهابيون يستخدمون تلغرام بالفعل، ولكنهم يستخدمون السيارات أيضًا، فلماذا لا يعتقلون رئيس شركة رينو أو سيتروين؟".وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش: "لم أكن على علم على الإطلاق بوصول دوروف إلى فرنسا... وليس صحيحا أنني دعوت أحدا... لم يكن من المفترض أن ألتقي بدوروف، سواء في نهاية الأسبوع الماضي، أو في الأيام التالية، ولم أكن على علم بأنه سيصل إلى فرنسا".وكان مصدر قريب من التحقيقات، قال إن دوروف أكد خلال الاستجواب معه على صلاته بماكرون.من ناحية أخرى، دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى صربيا، عن قرار منح الجنسية الفرنسية لرئيس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف.وفي يوم السبت الماضي، تم احتجاز مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، المولود في روسيا، في مطار باريس بتهم تتعلق "بالاستخدام الإجرامي لتطبيق المراسلة الخاص به، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال والاحتيال".

https://sarabic.ae/20240830/بافل-دوروف-من-هو-الرجل-الذي-تصدر-اسمه-وسائل-الإعلام-حول-العالم؟---1092235914.html

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