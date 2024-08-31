https://sarabic.ae/20240831/بعثة-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-تطالب-بإدانة-دولية-صريحة-للقصف-الأوكراني-على-بيلغورود-1092262034.html

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تطالب بإدانة دولية صريحة للقصف الأوكراني على بيلغورود

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تطالب بإدانة دولية صريحة للقصف الأوكراني على بيلغورود

سبوتنيك عربي

طالبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة الأمانة العامة للمنظمة، والمنظمات الدولية بإدانة القصف الأوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية، أمس الجمعة، والذي أسفر عن... 31.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-31T18:26+0000

2024-08-31T18:26+0000

2024-08-31T18:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان للبعثة، نشرته على قناتها على تطبيق "تليغرام"، "نطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بإدانة هذا العمل الهمجي بشكل لا لبس فيه، وتجنب الصيغ العامة المتحفظة". وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "نحث مرة أخرى جميع الحكومات المسؤولة والمؤسسات الدولية ذات الصلة على إدانة هذا العمل الإرهابي الوحشي بشكل حاسم، والنأي بنفسها علنًا عن نظام كييف ورعاته الغربيين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "هذا القصف كان مخططًا له مسبقًا ويشكل عملاً من أعمال ترهيب السكان المدنيين"، مضيفة "المجلس العسكري النازي الجديد بقيادة زيلينسكي لا يوقف إرهابه ضد السكان المدنيين في روسيا. وفي مساء يوم 30 أغسطس، ارتكب مقاتلوه جريمة أخرى، حيث أطلقوا النار على بيلغورود بذخائر عنقودية من طراز فامباير تشيكية الصنع".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، فتح قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بهجوم القوات الأوكرانية على بيلغورود والذي أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 46 آخرين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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