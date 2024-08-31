https://sarabic.ae/20240831/مشاهد-لمسيرة-انتحارية-روسية-وهي-تدمر-مدرعة-همفي-الأمريكية--فيديو--1092260323.html

مشاهد لمسيرة انتحارية روسية وهي تدمر مدرعة "همفي" الأمريكية ... فيديو

مشاهد لمسيرة انتحارية روسية وهي تدمر مدرعة "همفي" الأمريكية ... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة مسيرة انتحارية، في المنطقة الحدودية... 31.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-31T16:40+0000

2024-08-31T16:40+0000

2024-08-31T16:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبين المشاهد لحظة تدمير القوات الروسية لمدرعة أمريكية من طراز "همفي" تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة مسيرة انتحارية، في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وأضافت الوزارة في بيان لها: "ضرب طاقم سلاح الجو الروسي "سو-34" التابع للقوات الجوية الروسية تجمعًا للقوى العاملة والمركبات المدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وتم تنفيذ الضربة، وبعد تلقي تأكيد من المخابرات حول تدمير أفراد ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، عاد الطاقم إلى مطار الانطلاق". وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول التطورات في مقاطعة كورسك: "️صدت وحدات من مجموعة الشمال بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية 6 هجمات أوكرانية، ونفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في منطقة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية".وأشارت إلى أنه "خلال 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري و18 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابة وثلاث ناقلات جند مدرعة و14 مركبة قتالية مدرعة".وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240831/صحفي-كندي-زيلينسكي-يلجأ-إلى-السياسات-العدوانية-من-أجل-الحصول-على-دعم-واشنطن--1092259506.html

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