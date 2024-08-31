https://sarabic.ae/20240831/صحفي-كندي-زيلينسكي-يلجأ-إلى-السياسات-العدوانية-من-أجل-الحصول-على-دعم-واشنطن--1092259506.html
صحفي كندي: زيلينسكي يلجأ إلى السياسات العدوانية من أجل الحصول على دعم واشنطن
صحفي كندي: زيلينسكي يلجأ إلى السياسات العدوانية من أجل الحصول على دعم واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح الصحفي الكندي آرون ماتي، أن فلاديمير زيلينسكي يلجأ إلى السياسات العدوانية لأنها تساعده في الحصول على المزيد من الدعم العسكري من واشنطن. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T15:01+0000
2024-08-31T15:01+0000
2024-08-31T15:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ماتي في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، أنه "من الواضح الآن تمامًا أن زيلينسكي شن هذا الهجوم في مقاطعة كورسك، ويراهن على أنه إذا قام بغزو روسيا وحاول الاستيلاء على بعض الأراضي، فسوف يقنعه ذلك رعاته في واشنطن لمكافأة كييف بالإذن بضرب عمق روسيا باستخدام الأسلحة الأمريكية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 400 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 8200 عسكري منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك.وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240831/طاقم-سو--34-الروسي-يستهدف-تجمعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك--1092254605.html
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روسيا
صحفي كندي: زيلينسكي يلجأ إلى السياسات العدوانية من أجل الحصول على دعم واشنطن
صرح الصحفي الكندي آرون ماتي، أن فلاديمير زيلينسكي يلجأ إلى السياسات العدوانية لأنها تساعده في الحصول على المزيد من الدعم العسكري من واشنطن.
وأضاف ماتي في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، أنه "من الواضح الآن تمامًا أن زيلينسكي شن هذا الهجوم في مقاطعة كورسك، ويراهن على أنه إذا قام بغزو روسيا وحاول الاستيلاء على بعض الأراضي، فسوف يقنعه ذلك رعاته في واشنطن لمكافأة كييف بالإذن بضرب عمق روسيا باستخدام الأسلحة الأمريكية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 400 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 8200 عسكري منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول التطورات في مقاطعة كورسك: "️صدت وحدات من مجموعة الشمال بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية 6 هجمات أوكرانية، ونفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في منطقة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية".
وأشارت إلى أنه "خلال 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري و18 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابة وثلاث ناقلات جند مدرعة و14 مركبة قتالية مدرعة".
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.