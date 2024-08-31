https://sarabic.ae/20240831/صحفي-كندي-زيلينسكي-يلجأ-إلى-السياسات-العدوانية-من-أجل-الحصول-على-دعم-واشنطن--1092259506.html

صحفي كندي: زيلينسكي يلجأ إلى السياسات العدوانية من أجل الحصول على دعم واشنطن

صحفي كندي: زيلينسكي يلجأ إلى السياسات العدوانية من أجل الحصول على دعم واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح الصحفي الكندي آرون ماتي، أن فلاديمير زيلينسكي يلجأ إلى السياسات العدوانية لأنها تساعده في الحصول على المزيد من الدعم العسكري من واشنطن. 31.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-31T15:01+0000

2024-08-31T15:01+0000

2024-08-31T15:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ماتي في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، أنه "من الواضح الآن تمامًا أن زيلينسكي شن هذا الهجوم في مقاطعة كورسك، ويراهن على أنه إذا قام بغزو روسيا وحاول الاستيلاء على بعض الأراضي، فسوف يقنعه ذلك رعاته في واشنطن لمكافأة كييف بالإذن بضرب عمق روسيا باستخدام الأسلحة الأمريكية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 400 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 8200 عسكري منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك.وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240831/طاقم-سو--34-الروسي-يستهدف-تجمعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك--1092254605.html

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