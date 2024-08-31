لجنة التحقيق الروسية: فتح قضية جنائية "عمل إرهابي" في واقعة قصف أوكرانيا لمقاطعة بيلغورود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مسؤول ليبي: نطالب الأمم المتحدة بحماية منابع النفط
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جدل حول هدنة إنسانية في غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال، الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين وطولكرم
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240831/لجنة-التحقيق-الروسية-فتح-قضية-جنائية-عمل-إرهابي-في-واقعة-قصف-أوكرانيا-لمقاطعة-بيلغورود-1092250201.html
لجنة التحقيق الروسية: فتح قضية جنائية "عمل إرهابي" في واقعة قصف أوكرانيا لمقاطعة بيلغورود
لجنة التحقيق الروسية: فتح قضية جنائية "عمل إرهابي" في واقعة قصف أوكرانيا لمقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، فتح قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بهجوم القوات الأوكرانية على بيلغورود،... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T08:22+0000
2024-08-31T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088799030_0:64:3082:1798_1920x0_80_0_0_b977593540630c068621df9d035398c0.jpg
وذكرت اللجنة، في بيان عبر "تلغرام": "فتحت إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي (عمل إرهابي) بشأن الهجوم الذي شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على مدينة بيلغورود، والذي أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن ستة وأربعين شخصا بينهم سبعة قاصرين، كما ألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية".وأشار البيان أن اللجنة تعمل على تحديد ملابسات الحادث والأشخاص المتورطين في الهجوم الإرهابي، الذين سيتم تقييم تصرفاتهم قانونيا.وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، أن القصف الأوكراني على المقاطعة أسفر حتى الآن عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 46 آخرين، سبعة منهم أطفال.إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في مقاطعة بيلغورود الروسيةوتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240830/حاكم-مقاطعة-مقتل-5-مدنيين-وإصابة-37-آخرين-في-مقاطعة-بيلغورود-بقذيفة-أوكرانية-أصابت-سيارة--1092240825.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088799030_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_a1ad4328508e811664e1ac32c138255a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لجنة التحقيق الروسية: فتح قضية جنائية "عمل إرهابي" في واقعة قصف أوكرانيا لمقاطعة بيلغورود

08:22 GMT 31.08.2024
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Sputnik . Anton Vergun
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، فتح قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بهجوم القوات الأوكرانية على بيلغورود، والذي أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 46 آخرين.
وذكرت اللجنة، في بيان عبر "تلغرام": "فتحت إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي (عمل إرهابي) بشأن الهجوم الذي شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على مدينة بيلغورود، والذي أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن ستة وأربعين شخصا بينهم سبعة قاصرين، كما ألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية".
وأشار البيان أن اللجنة تعمل على تحديد ملابسات الحادث والأشخاص المتورطين في الهجوم الإرهابي، الذين سيتم تقييم تصرفاتهم قانونيا.
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة: مقتل 5 مدنيين وإصابة 37 آخرين في مقاطعة بيلغورود بقذيفة أوكرانية أصابت سيارة
أمس, 19:24 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، أن القصف الأوكراني على المقاطعة أسفر حتى الآن عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 46 آخرين، سبعة منهم أطفال.
إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في مقاطعة بيلغورود الروسية
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 06:13 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала