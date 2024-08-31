https://sarabic.ae/20240831/لجنة-التحقيق-الروسية-فتح-قضية-جنائية-عمل-إرهابي-في-واقعة-قصف-أوكرانيا-لمقاطعة-بيلغورود-1092250201.html
لجنة التحقيق الروسية: فتح قضية جنائية "عمل إرهابي" في واقعة قصف أوكرانيا لمقاطعة بيلغورود
لجنة التحقيق الروسية: فتح قضية جنائية "عمل إرهابي" في واقعة قصف أوكرانيا لمقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، فتح قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بهجوم القوات الأوكرانية على بيلغورود،... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T08:22+0000
2024-08-31T08:22+0000
2024-08-31T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت اللجنة، في بيان عبر "تلغرام": "فتحت إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي (عمل إرهابي) بشأن الهجوم الذي شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على مدينة بيلغورود، والذي أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن ستة وأربعين شخصا بينهم سبعة قاصرين، كما ألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية".وأشار البيان أن اللجنة تعمل على تحديد ملابسات الحادث والأشخاص المتورطين في الهجوم الإرهابي، الذين سيتم تقييم تصرفاتهم قانونيا.وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، أن القصف الأوكراني على المقاطعة أسفر حتى الآن عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 46 آخرين، سبعة منهم أطفال.إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في مقاطعة بيلغورود الروسيةوتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240830/حاكم-مقاطعة-مقتل-5-مدنيين-وإصابة-37-آخرين-في-مقاطعة-بيلغورود-بقذيفة-أوكرانية-أصابت-سيارة--1092240825.html
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روسيا
لجنة التحقيق الروسية: فتح قضية جنائية "عمل إرهابي" في واقعة قصف أوكرانيا لمقاطعة بيلغورود
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، فتح قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بهجوم القوات الأوكرانية على بيلغورود، والذي أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 46 آخرين.
وذكرت اللجنة، في بيان عبر "تلغرام": "فتحت إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي (عمل إرهابي) بشأن الهجوم الذي شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على مدينة بيلغورود، والذي أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن ستة وأربعين شخصا بينهم سبعة قاصرين، كما ألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية".
وأشار البيان أن اللجنة تعمل على تحديد ملابسات الحادث والأشخاص المتورطين في الهجوم الإرهابي، الذين سيتم تقييم تصرفاتهم قانونيا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، أن القصف الأوكراني على المقاطعة أسفر حتى الآن عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 46 آخرين، سبعة منهم أطفال.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.