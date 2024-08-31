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مدير مستشفى جنين الحكومي: نواجه صعوبات كبيرة نتيجة الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي
مدير مستشفى جنين الحكومي: نواجه صعوبات كبيرة نتيجة الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد مدير مستشفى جنين الحكومي، د.وسام بكر، اليوم السبت، أن الطواقم الطبية في المستشفى تواجه صعوبات كبيرة، بسبب ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي من دمار كبير في... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T13:45+0000
2024-08-31T13:45+0000
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وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "تم دمج عدم أقسام داخل المستشفى ببعضها، وإيقاف التكييف، وتشغيل محطات الأكسدين بصورة جزئية، نظرا لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، نتيجة تدمير خط الكهرباء المزود للمستشفى، فضلا عن أن المولدات الكهربائية الحالية ظلت تعمل لمدة 4 أيام متواصلة، ولا تستطيع أن تلبي قدرة الأحمال الرئيسية".وتابع بكر أنه "بناءا على تلك المعوقات، فقد قررنا إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى، بعد أن تم التنسيق للمرضى مع وزارة الصحة والمحافظة وإقليم "فتح"، ونقابة النقل، وتأمين وسائل نقل مجانية إلى المراكز الطبية في نابلس لحين الانتهاء من الأزمة الحالية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240831/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نقوم-بحملة-في-جنين-بهدف-إحباط-العمليات-الإرهابية--1092252386.html
https://sarabic.ae/20240831/محافظ-جنين-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-تطورات-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-الضفة-الغربية-1092251964.html
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طوفان الأقصى, حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية
طوفان الأقصى, حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية

مدير مستشفى جنين الحكومي: نواجه صعوبات كبيرة نتيجة الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي

13:45 GMT 31.08.2024
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أكد مدير مستشفى جنين الحكومي، د.وسام بكر، اليوم السبت، أن الطواقم الطبية في المستشفى تواجه صعوبات كبيرة، بسبب ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي من دمار كبير في محيطها.
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "تم دمج عدم أقسام داخل المستشفى ببعضها، وإيقاف التكييف، وتشغيل محطات الأكسدين بصورة جزئية، نظرا لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، نتيجة تدمير خط الكهرباء المزود للمستشفى، فضلا عن أن المولدات الكهربائية الحالية ظلت تعمل لمدة 4 أيام متواصلة، ولا تستطيع أن تلبي قدرة الأحمال الرئيسية".
وتابع بكر أنه "بناءا على تلك المعوقات، فقد قررنا إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى، بعد أن تم التنسيق للمرضى مع وزارة الصحة والمحافظة وإقليم "فتح"، ونقابة النقل، وتأمين وسائل نقل مجانية إلى المراكز الطبية في نابلس لحين الانتهاء من الأزمة الحالية".
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نقوم بحملة في جنين بهدف إحباط العمليات الإرهابية
11:19 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
محافظ جنين، كمال أبو الرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية
11:04 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 06:13 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
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