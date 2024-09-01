https://sarabic.ae/20240901/الجيش-الصومالي-يعلن-سيطرته-على-منطقة-هلغن-بمحافظة-هيران-الحدودية-مع-إثيوبيا-1092283996.html
الجيش الصومالي يعلن سيطرته على منطقة هلغن بمحافظة هيران الحدودية مع إثيوبيا
الجيش الصومالي يعلن سيطرته على منطقة هلغن بمحافظة هيران الحدودية مع إثيوبيا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الصومالي، استعادة منطقة هلغن في محافظة هيران بوسط البلاد من سيطرة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T15:37+0000
2024-09-01T15:37+0000
2024-09-01T15:37+0000
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وذكر الجيش، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قواته تمكنت من تدمير عدة مواقع لحركة الشباب في مناطق تابعة لمحافظة هيران، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، مضيفاً أن عناصر الحركة انسحبت من منطقة هلغن قبل وصول الجيش، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".وأكد البيان أن المنطقة أصبحت تحت سيطرة الجيش الآن، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم القضاء على فلول الحركة في المحافظة.الجدير بالذكر أن القوات الصومالية كثفت مؤخراً من عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب، التي نفذت عدة هجمات وتفجيرات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وعناصر الأمن.وتمكنت القوات من استعادة عدة مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم، خاصة في وسط البلاد، خلال الأشهر الأخيرة.
https://sarabic.ae/20240828/إثيوبيا-تتهم-الصومال-بالتعاون-مع-جهات-خارجية-تهدف-إلى-زعزعة-استقرار-المنطقة-1092182097.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, أخبار إثيوبيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, أخبار إثيوبيا, الأخبار
الجيش الصومالي يعلن سيطرته على منطقة هلغن بمحافظة هيران الحدودية مع إثيوبيا
أعلن الجيش الصومالي، استعادة منطقة هلغن في محافظة هيران بوسط البلاد من سيطرة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وذكر الجيش، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قواته تمكنت من تدمير عدة مواقع لحركة الشباب في مناطق تابعة لمحافظة هيران، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا
، مضيفاً أن عناصر الحركة انسحبت من منطقة هلغن قبل وصول الجيش، بحسب وكالة
الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".
وأكد البيان أن المنطقة أصبحت تحت سيطرة الجيش الآن، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية
ستستمر حتى يتم القضاء على فلول الحركة في المحافظة.
الجدير بالذكر أن القوات الصومالية كثفت مؤخراً من عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب، التي نفذت عدة هجمات وتفجيرات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وعناصر الأمن.
وتمكنت القوات من استعادة عدة مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم، خاصة في وسط البلاد، خلال الأشهر الأخيرة.