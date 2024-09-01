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خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
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الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في البرلمان
الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في البرلمان
سبوتنيك عربي
حصد الحزب الحاكم في جمهورية أذربيجان، برئاسة الرئيس إلهام علييف، أغلبية مقاعد البرلمان الجديد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم الأحد. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T23:39+0000
2024-09-01T23:39+0000
أذربيجان
رئيس أذربيجان إلهام علييف
انتخابات برلمانية
العالم
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باكو - سبوتنيك. وفاز حزب" أذربيجان الجديدة" الحاكم في البلاد بـ 68 مقعداً من أصل 125 في البرلمان، بعد فرز 90 بالمئة من أصوات الناخبين، كما أعلنت مفوضية الانتخابات.وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مزاخر باناخوف، إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء البلاد بلغت 37.27 بالمئة، وصوت مليونان و196.771 ألف شخص في الانتخابات.ووفقا له، حصل الحزب الحاكم في البلاد "أذربيجان الجديدة" على 68 مقعدا من أصل 125 مقعدا في البرلمان.
https://sarabic.ae/20240819/باحث-في-العلاقات-الدولية-زيارة-بوتين-إلى-أذربيجان-تحمل-بعدا-استراتيجيا--1091907449.html
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أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, انتخابات برلمانية, العالم
أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, انتخابات برلمانية, العالم

الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في البرلمان

23:39 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Murad Orujov / الانتقال إلى بنك الصور الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في الانتخابات البرلمانية 2 سبتمبر 2024
 الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في الانتخابات البرلمانية 2 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Murad Orujov
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حصد الحزب الحاكم في جمهورية أذربيجان، برئاسة الرئيس إلهام علييف، أغلبية مقاعد البرلمان الجديد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم الأحد.
باكو - سبوتنيك. وفاز حزب" أذربيجان الجديدة" الحاكم في البلاد بـ 68 مقعداً من أصل 125 في البرلمان، بعد فرز 90 بالمئة من أصوات الناخبين، كما أعلنت مفوضية الانتخابات.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مزاخر باناخوف، إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء البلاد بلغت 37.27 بالمئة، وصوت مليونان و196.771 ألف شخص في الانتخابات.
زيارة رسمية للرئيس فلاديمير بوتين إلى أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى أذربيجان تحمل بعدا استراتيجيا
19 أغسطس, 19:19 GMT
ووفقا له، حصل الحزب الحاكم في البلاد "أذربيجان الجديدة" على 68 مقعدا من أصل 125 مقعدا في البرلمان.
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