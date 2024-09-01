https://sarabic.ae/20240901/الحزب-الحاكم-في-أذربيجان-يحصد-الأغلبية-في-البرلمان-1092291375.html

الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في البرلمان

الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في البرلمان

سبوتنيك عربي

حصد الحزب الحاكم في جمهورية أذربيجان، برئاسة الرئيس إلهام علييف، أغلبية مقاعد البرلمان الجديد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم الأحد. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T23:39+0000

2024-09-01T23:39+0000

2024-09-01T23:39+0000

أذربيجان

رئيس أذربيجان إلهام علييف

انتخابات برلمانية

العالم

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باكو - سبوتنيك. وفاز حزب" أذربيجان الجديدة" الحاكم في البلاد بـ 68 مقعداً من أصل 125 في البرلمان، بعد فرز 90 بالمئة من أصوات الناخبين، كما أعلنت مفوضية الانتخابات.وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مزاخر باناخوف، إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء البلاد بلغت 37.27 بالمئة، وصوت مليونان و196.771 ألف شخص في الانتخابات.ووفقا له، حصل الحزب الحاكم في البلاد "أذربيجان الجديدة" على 68 مقعدا من أصل 125 مقعدا في البرلمان.

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أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, انتخابات برلمانية, العالم