https://sarabic.ae/20240901/الحزب-الحاكم-في-أذربيجان-يحصد-الأغلبية-في-البرلمان-1092291375.html
الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في البرلمان
الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في البرلمان
سبوتنيك عربي
حصد الحزب الحاكم في جمهورية أذربيجان، برئاسة الرئيس إلهام علييف، أغلبية مقاعد البرلمان الجديد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم الأحد. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T23:39+0000
2024-09-01T23:39+0000
2024-09-01T23:39+0000
أذربيجان
رئيس أذربيجان إلهام علييف
انتخابات برلمانية
العالم
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باكو - سبوتنيك. وفاز حزب" أذربيجان الجديدة" الحاكم في البلاد بـ 68 مقعداً من أصل 125 في البرلمان، بعد فرز 90 بالمئة من أصوات الناخبين، كما أعلنت مفوضية الانتخابات.وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مزاخر باناخوف، إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء البلاد بلغت 37.27 بالمئة، وصوت مليونان و196.771 ألف شخص في الانتخابات.ووفقا له، حصل الحزب الحاكم في البلاد "أذربيجان الجديدة" على 68 مقعدا من أصل 125 مقعدا في البرلمان.
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أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, انتخابات برلمانية, العالم
أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, انتخابات برلمانية, العالم
الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في البرلمان
حصد الحزب الحاكم في جمهورية أذربيجان، برئاسة الرئيس إلهام علييف، أغلبية مقاعد البرلمان الجديد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم الأحد.
باكو - سبوتنيك. وفاز حزب" أذربيجان الجديدة"
الحاكم في البلاد بـ 68 مقعداً من أصل 125 في البرلمان، بعد فرز 90 بالمئة من أصوات الناخبين، كما أعلنت مفوضية الانتخابات.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مزاخر باناخوف، إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء البلاد بلغت 37.27 بالمئة، وصوت مليونان و196.771 ألف شخص في الانتخابات.
ووفقا له، حصل الحزب الحاكم في البلاد "أذربيجان الجديدة" على 68 مقعدا من أصل 125 مقعدا في البرلمان.