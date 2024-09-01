https://sarabic.ae/20240901/تحقيق-يكشف-عن-أخطر-الخروقات-لإسرائيل-1092279354.html
تحقيق يكشف عن أخطر الخروقات لإسرائيل
تحقيق يكشف عن أخطر الخروقات لإسرائيل
سبوتنيك عربي
كشف تحقيق أن 6 آلاف فلسطيني من غزة تسللو إلى إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول ، ويعد أحد أخطر الخروقات لأمن إسرائيل التي تم تسجيلها على الإطلاق. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T13:35+0000
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وتسلل نحو 6000 فلسطيني من غزة إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهو ما يزيد بنحو الضعف عن العدد المقدر سابقا، وفقا لتحقيق جديد أجرته فرقة غزة، وتم تقديمه إلى رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هيرتسي.وبحسب التحقيق فإن من بين 6000 من سكان غزة الذين عبروا إلى إسرائيل، تم التعرف على نحو 3800 منهم باعتبارهم مقاتليين من النخبة، أعضاء في قوات النخبة التابعة لحماس. وبالإضافة إلى ذلك، كشف نحو 1000 عنصر أطلقوا 4300 صاروخ من غزة، وهو عدد أعلى بكثير مما كان يعتقد في السابق.وكتب الصحفي عمري مانيف على منصة "إكس" على البيانات الجديدة: "هذه الأرقام لا يمكن تصورها ببساطة. إنها ضعف ما كنا نعرفه، وهي تكشف عن عمق الفشل وقوة العملية التي شنتها "حماس". وبحسب صحيفة ""جوراليزم بوست" رد جيش الدفاع الإسرائيلي على التقرير قائلاً: إن "التحقيق العملياتي لم ينته بعد ويستمر وفقًا لتقييم الوضع والقيود العملياتية. وبمجرد الانتهاء منه، سيتم تقديمه للجمهور بشفافية كاملة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240901/بن-غفير-حق-الإسرائيليين-في-الحياة-يتفوق-على-حرية-تنقل-الفلسطينيين-بالضفة-الغربية-1092270986.html
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
تحقيق يكشف عن أخطر الخروقات لإسرائيل
كشف تحقيق أن 6 آلاف فلسطيني من غزة تسللو إلى إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول ، ويعد أحد أخطر الخروقات لأمن إسرائيل التي تم تسجيلها على الإطلاق.
وتسلل نحو 6000 فلسطيني من غزة إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهو ما يزيد بنحو الضعف عن العدد المقدر سابقا، وفقا لتحقيق جديد أجرته فرقة غزة، وتم تقديمه إلى رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هيرتسي.
ويؤدي هذا الكشف إلى توسيع نطاق ما كان يعتبر بالفعل أحد أخطر الخروقات لأمن إسرائيل التي تم تسجيلها على الإطلاق.
وبحسب التحقيق فإن من بين 6000 من سكان غزة الذين عبروا إلى إسرائيل، تم التعرف على نحو 3800 منهم باعتبارهم مقاتليين من النخبة، أعضاء في قوات النخبة التابعة لحماس. وبالإضافة إلى ذلك، كشف نحو 1000 عنصر أطلقوا 4300 صاروخ من غزة، وهو عدد أعلى بكثير مما كان يعتقد في السابق.
وكشف التحقيق أيضا أن "2200 من سكان غزة، شاركوا في الهجوم، ما أدى إلى تصعيد الفوضى والعنف الذي ميز ذلك اليوم. وفي تفصيل مهم آخر، تم اكتشاف 119 خرقا في السياج الحدودي، وهو ما يقرب من ضعف العدد المقدر سابقا وهو 60 خرقا".
وكتب الصحفي عمري مانيف على منصة "إكس" على البيانات الجديدة: "هذه الأرقام لا يمكن تصورها ببساطة. إنها ضعف ما كنا نعرفه، وهي تكشف عن عمق الفشل وقوة العملية التي شنتها "حماس".
وبحسب صحيفة ""جوراليزم بوست" رد جيش الدفاع الإسرائيلي على التقرير قائلاً: إن "التحقيق العملياتي لم ينته بعد ويستمر وفقًا لتقييم الوضع والقيود العملياتية. وبمجرد الانتهاء منه، سيتم تقديمه للجمهور بشفافية كاملة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.