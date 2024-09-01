تحقيق يكشف عن أخطر الخروقات لإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل "تصدّق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا" على الحدود بين مصر و غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240901/تحقيق-يكشف-عن-أخطر-الخروقات-لإسرائيل-1092279354.html
تحقيق يكشف عن أخطر الخروقات لإسرائيل
تحقيق يكشف عن أخطر الخروقات لإسرائيل
سبوتنيك عربي
كشف تحقيق أن 6 آلاف فلسطيني من غزة تسللو إلى إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول ، ويعد أحد أخطر الخروقات لأمن إسرائيل التي تم تسجيلها على الإطلاق. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T13:35+0000
2024-09-01T13:35+0000
إسرائيل
العالم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/13/1066627890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a4916ee54424f073f4494bdb55680de.jpg
وتسلل نحو 6000 فلسطيني من غزة إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهو ما يزيد بنحو الضعف عن العدد المقدر سابقا، وفقا لتحقيق جديد أجرته فرقة غزة، وتم تقديمه إلى رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هيرتسي.وبحسب التحقيق فإن من بين 6000 من سكان غزة الذين عبروا إلى إسرائيل، تم التعرف على نحو 3800 منهم باعتبارهم مقاتليين من النخبة، أعضاء في قوات النخبة التابعة لحماس. وبالإضافة إلى ذلك، كشف نحو 1000 عنصر أطلقوا 4300 صاروخ من غزة، وهو عدد أعلى بكثير مما كان يعتقد في السابق.وكتب الصحفي عمري مانيف على منصة "إكس" على البيانات الجديدة: "هذه الأرقام لا يمكن تصورها ببساطة. إنها ضعف ما كنا نعرفه، وهي تكشف عن عمق الفشل وقوة العملية التي شنتها "حماس". وبحسب صحيفة ""جوراليزم بوست" رد جيش الدفاع الإسرائيلي على التقرير قائلاً: إن "التحقيق العملياتي لم ينته بعد ويستمر وفقًا لتقييم الوضع والقيود العملياتية. وبمجرد الانتهاء منه، سيتم تقديمه للجمهور بشفافية كاملة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240901/بن-غفير-حق-الإسرائيليين-في-الحياة-يتفوق-على-حرية-تنقل-الفلسطينيين-بالضفة-الغربية-1092270986.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/13/1066627890_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_208736501805740d109fa03434200b30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى

تحقيق يكشف عن أخطر الخروقات لإسرائيل

13:35 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشف تحقيق أن 6 آلاف فلسطيني من غزة تسللو إلى إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول ، ويعد أحد أخطر الخروقات لأمن إسرائيل التي تم تسجيلها على الإطلاق.
وتسلل نحو 6000 فلسطيني من غزة إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهو ما يزيد بنحو الضعف عن العدد المقدر سابقا، وفقا لتحقيق جديد أجرته فرقة غزة، وتم تقديمه إلى رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هيرتسي.

ويؤدي هذا الكشف إلى توسيع نطاق ما كان يعتبر بالفعل أحد أخطر الخروقات لأمن إسرائيل التي تم تسجيلها على الإطلاق.

وبحسب التحقيق فإن من بين 6000 من سكان غزة الذين عبروا إلى إسرائيل، تم التعرف على نحو 3800 منهم باعتبارهم مقاتليين من النخبة، أعضاء في قوات النخبة التابعة لحماس. وبالإضافة إلى ذلك، كشف نحو 1000 عنصر أطلقوا 4300 صاروخ من غزة، وهو عدد أعلى بكثير مما كان يعتقد في السابق.

وكشف التحقيق أيضا أن "2200 من سكان غزة، شاركوا في الهجوم، ما أدى إلى تصعيد الفوضى والعنف الذي ميز ذلك اليوم. وفي تفصيل مهم آخر، تم اكتشاف 119 خرقا في السياج الحدودي، وهو ما يقرب من ضعف العدد المقدر سابقا وهو 60 خرقا".

وكتب الصحفي عمري مانيف على منصة "إكس" على البيانات الجديدة: "هذه الأرقام لا يمكن تصورها ببساطة. إنها ضعف ما كنا نعرفه، وهي تكشف عن عمق الفشل وقوة العملية التي شنتها "حماس".
وبحسب صحيفة ""جوراليزم بوست" رد جيش الدفاع الإسرائيلي على التقرير قائلاً: إن "التحقيق العملياتي لم ينته بعد ويستمر وفقًا لتقييم الوضع والقيود العملياتية. وبمجرد الانتهاء منه، سيتم تقديمه للجمهور بشفافية كاملة".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
بن غفير: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين بالضفة الغربية
08:46 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجثث المستعادة من رفح تثير غضبا عارما واحتجاجات جديدة ضد نتنياهو08:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة أمس, 14:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала