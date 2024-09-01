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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
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صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sarabic.ae/20240901/تفاصيل-جديدة-عن-اندماج-المجرات-وتكوين-الثقوب-السوداء-1092282072.html
تفاصيل جديدة عن اندماج المجرات وتكوين الثقوب السوداء
تفاصيل جديدة عن اندماج المجرات وتكوين الثقوب السوداء
سبوتنيك عربي
توصل علماء إلى تفاصيل جديدة عن بداية الكون وآليات تكون المجرات والثقوب السوداء وتطورها إلى مجرات أكبر حجما بعد اندماجها بآليات معينة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T14:58+0000
2024-09-01T14:58+0000
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الدراسة التي نشرتها مجلة "أستروفيزيكال جورنال"، توصلت إلى نتائج حديثة تشير إلى أهمية فهم تطور المجرات والثقوب السوداء في الكون المبكر.ووفقا للعلماء، تندمج المجرات الغنية بالغاز لتشكيل مجرة أكبر، مما يؤدي إلى جذب الغاز نحو الثقب الأسود فائق الكتلة داخل إحداهما أو كليهما، مما يثير نشاط ما يعرف بـ"الكويزارات" أو النجوم الزائفة.ويعرف "الكويزار" بأنه منطقة غازية ساخنة تحيط بثقب أسود هائل وتبعث الضوء والأشعة الأخرى ويعتبر من أكثر الأجرام الفلكية نشاطا وبعدا.وقام الفريق العلمي الدولي الذي قاده تاكوما إيزومي، من المرصد الفلكي الوطني الياباني، بدراسة لأقدم زوج من "الكويزارات" القريبة باستخدام تلسكوب الراديو "ألما".تم اكتشاف هذا الزوج من الكويزارات بواسطة يوشيكي ماتسوكا، من جامعة إيهيمي اليابانية، باستخدام صور التقطها تلسكوب "سوبارو"، ويعود تاريخه إلى أول 900 مليون سنة من عمر الكون، ويظهر أنه لا يزال في مراحل مبكرة من تطوره. وكشفت ملاحظات "ألما" عن أن المجرات المضيفة للكويزارات متصلة بجسر من الغاز والغبار، مما يشير إلى اندماجها.كما تم قياس كمية الغاز اللازمة لتكوين النجوم الجديدة، ووجد أن المجرتين غنيتان بالغاز، ما يدل على زيادة قادمة في تكوين النجوم ونشاط الكويزار، الذي ربما قاد إلى ظهور مجرة عملاقة فائقة السطوع في الكون المبكر.
https://sarabic.ae/20231109/فلكيون-الثقوب-السوداء-العملاقة-تجهض-ولادة-النجوم--1082974416.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار اليابان, الأخبار

تفاصيل جديدة عن اندماج المجرات وتكوين الثقوب السوداء

14:58 GMT 01.09.2024
© Photo / Unsplashتكون المجرات في الفضاء
تكون المجرات في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Photo / Unsplash
تابعنا عبر
توصل علماء إلى تفاصيل جديدة عن بداية الكون وآليات تكون المجرات والثقوب السوداء وتطورها إلى مجرات أكبر حجما بعد اندماجها بآليات معينة.
الدراسة التي نشرتها مجلة "أستروفيزيكال جورنال"، توصلت إلى نتائج حديثة تشير إلى أهمية فهم تطور المجرات والثقوب السوداء في الكون المبكر.
ووفقا للعلماء، تندمج المجرات الغنية بالغاز لتشكيل مجرة أكبر، مما يؤدي إلى جذب الغاز نحو الثقب الأسود فائق الكتلة داخل إحداهما أو كليهما، مما يثير نشاط ما يعرف بـ"الكويزارات" أو النجوم الزائفة.
ويعرف "الكويزار" بأنه منطقة غازية ساخنة تحيط بثقب أسود هائل وتبعث الضوء والأشعة الأخرى ويعتبر من أكثر الأجرام الفلكية نشاطا وبعدا.
وقام الفريق العلمي الدولي الذي قاده تاكوما إيزومي، من المرصد الفلكي الوطني الياباني، بدراسة لأقدم زوج من "الكويزارات" القريبة باستخدام تلسكوب الراديو "ألما".
تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم إن جي إس 5694، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
مجتمع
فلكيون: الثقوب السوداء العملاقة "تجهض" ولادة النجوم
9 نوفمبر 2023, 10:40 GMT
تم اكتشاف هذا الزوج من الكويزارات بواسطة يوشيكي ماتسوكا، من جامعة إيهيمي اليابانية، باستخدام صور التقطها تلسكوب "سوبارو"، ويعود تاريخه إلى أول 900 مليون سنة من عمر الكون، ويظهر أنه لا يزال في مراحل مبكرة من تطوره.
وكشفت ملاحظات "ألما" عن أن المجرات المضيفة للكويزارات متصلة بجسر من الغاز والغبار، مما يشير إلى اندماجها.
كما تم قياس كمية الغاز اللازمة لتكوين النجوم الجديدة، ووجد أن المجرتين غنيتان بالغاز، ما يدل على زيادة قادمة في تكوين النجوم ونشاط الكويزار، الذي ربما قاد إلى ظهور مجرة عملاقة فائقة السطوع في الكون المبكر.
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