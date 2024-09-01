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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240901/زيلينسكي-يحدد-أربعة-اتجاهات-صعبة-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092268632.html
زيلينسكي يحدد أربعة اتجاهات صعبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
زيلينسكي يحدد أربعة اتجاهات صعبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس السبت، أن الأعمال القتالية النشطة في اتجاهات كراماتورسك وكوبيانسك وتوريتسك، خلقت وضعا صعبا بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T06:11+0000
2024-09-01T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال زيلينسكي عبر رسالة فيديو على قناته في "تلغرام": "لقد تحدثت اليوم إلى القائد العام (في القوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي). إن اتجاه بوكروفسك (أعاد نظام كييف تسمية كراسنوارميسك إلى بوكروفسك) هو الأكثر تعرضًا للهجوم".أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، بتحرير قرية نوفوجيلنوي في اتجاه كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أشارت إلى تحرير قرية كونستانتينوفكا ذات الأهمية الاستراتيجية. وهذا سيجعل من الممكن قطع الطريق إلى أوغليدار، التي تُستخدم لإمداد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة هناك، وكذلك لتطويق العدو وتطويق البلدة.قال العقيد المتقاعد من جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، في 21 أغسطس/ آب، إن أزمة تكتيكية قد حدثت بالفعل للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي كراسنوارميسك وتوريتسك، والتي يمكن أن تتطور إلى أزمة عملياتية.في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية عن الوضع المتوتر في اتجاهي كوبيانسك وسيفيرسك.
https://sarabic.ae/20240830/زيلينسكي-يقيل-مسؤولا-رفيع-المستوى-بعد-تحطم-طائرة-إف-16-1092239937.html
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روسيا, العالم

زيلينسكي يحدد أربعة اتجاهات صعبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

06:11 GMT 01.09.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس السبت، أن الأعمال القتالية النشطة في اتجاهات كراماتورسك وكوبيانسك وتوريتسك، خلقت وضعا صعبا بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، والوضع الأكثر صعوبة بالنسبة للأوكرانيين هو في كراسنوارميسك.
وقال زيلينسكي عبر رسالة فيديو على قناته في "تلغرام": "لقد تحدثت اليوم إلى القائد العام (في القوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي). إن اتجاه بوكروفسك (أعاد نظام كييف تسمية كراسنوارميسك إلى بوكروفسك) هو الأكثر تعرضًا للهجوم".

وأضاف: "كما أن الأمر ليس سهلاً أيضًا في اتجاهات كراماتورسك وتوريتسك وكوبيانسك. ما يقرب من مائتي معركة كل يوم على طول الجبهة بأكملها".

أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، بتحرير قرية نوفوجيلنوي في اتجاه كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أشارت إلى تحرير قرية كونستانتينوفكا ذات الأهمية الاستراتيجية. وهذا سيجعل من الممكن قطع الطريق إلى أوغليدار، التي تُستخدم لإمداد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة هناك، وكذلك لتطويق العدو وتطويق البلدة.
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
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قال العقيد المتقاعد من جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، في 21 أغسطس/ آب، إن أزمة تكتيكية قد حدثت بالفعل للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي كراسنوارميسك وتوريتسك، والتي يمكن أن تتطور إلى أزمة عملياتية.

أعلن سيرسكي سابقًا عن الوضع الصعب على طول خط المواجهة بأكمله. واشتكى من أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق في الجو والصواريخ وذخائر المدفعية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية عن الوضع المتوتر في اتجاهي كوبيانسك وسيفيرسك.
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