https://sarabic.ae/20240901/زيلينسكي-يحدد-أربعة-اتجاهات-صعبة-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092268632.html

زيلينسكي يحدد أربعة اتجاهات صعبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

زيلينسكي يحدد أربعة اتجاهات صعبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس السبت، أن الأعمال القتالية النشطة في اتجاهات كراماتورسك وكوبيانسك وتوريتسك، خلقت وضعا صعبا بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T06:11+0000

2024-09-01T06:11+0000

2024-09-01T06:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg

وقال زيلينسكي عبر رسالة فيديو على قناته في "تلغرام": "لقد تحدثت اليوم إلى القائد العام (في القوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي). إن اتجاه بوكروفسك (أعاد نظام كييف تسمية كراسنوارميسك إلى بوكروفسك) هو الأكثر تعرضًا للهجوم".أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، بتحرير قرية نوفوجيلنوي في اتجاه كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أشارت إلى تحرير قرية كونستانتينوفكا ذات الأهمية الاستراتيجية. وهذا سيجعل من الممكن قطع الطريق إلى أوغليدار، التي تُستخدم لإمداد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة هناك، وكذلك لتطويق العدو وتطويق البلدة.قال العقيد المتقاعد من جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، في 21 أغسطس/ آب، إن أزمة تكتيكية قد حدثت بالفعل للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي كراسنوارميسك وتوريتسك، والتي يمكن أن تتطور إلى أزمة عملياتية.في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية عن الوضع المتوتر في اتجاهي كوبيانسك وسيفيرسك.

https://sarabic.ae/20240830/زيلينسكي-يقيل-مسؤولا-رفيع-المستوى-بعد-تحطم-طائرة-إف-16-1092239937.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم