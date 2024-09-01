https://sarabic.ae/20240901/عالم-روسي-يتحدث-عن-السياسة-المناخية-وآثارها-على-الاقتصاد-1092280253.html

عالم روسي يتحدث عن السياسة المناخية وآثارها على الاقتصاد

عالم روسي يتحدث عن السياسة المناخية وآثارها على الاقتصاد

سبوتنيك عربي

أفاد الدكتورفي العلوم الاقتصادية والعضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر ألكسندروفيتش شيروف، أن أجندة المناخ والحد من انبعاث الغازات الدفيئة والحفاظ... 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T14:56+0000

2024-09-01T14:56+0000

2024-09-01T14:56+0000

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وتحدث شيروف خلال مقابلة مع المجلة الدورية "روسيا العلمية" بأن سياسة المناخ أصبحت مثل هذا الاتجاه العالمي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثيرها القوي على الاقتصاد، ولقد وصل عدد كبير من البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة إلى حدود معينة من تشبع احتياجاتها سواء في البنية التحتية أو في استهلاك السكان، ولكن لكي يتمكنوا من العمل بشكل طبيعي وتوفير معايير اجتماعية عالية، فإنهم يحتاجون إلى دخل إضافي، والذي لا يمكن أن ينشأ إلا في ظروف التحولات في هيكل الإنتاج والأسعار، وعلى خلفية تطور صناعات جديدة في الاقتصاد، وإن أجندة المناخ هي التي تحرك هذه التغييرات الهيكلية.وتابع شيروف أنه ونتيجة لذلك، فإننا نرى اهتماما متزايدا به من جانب البلدان التي تمتلك التكنولوجيات المناسبة، وهذا الاهتمام لا يشمل تدريجياً الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة فحسب، بل يشمل أيضاً الاقتصادات النامية، مثل الاقتصاد الصيني، لذلك نحن اليوم في المرحلة التي تبدأ فيها أجندة المناخ إلى حد كبير في استبدال الأجندة التقليدية والمفاوضات التجارية المتعلقة بالتغيرات في الرسوم التجارية.وأكد شيروف أنه من ناحية يجعل من الممكن الحد من التأثير السلبي على المناخ، ومن ناحية أخرى، فإن عددا من البلدان قادر على حل المشاكل الاقتصادية في وقت واحد بهذه الطريقة.وأوضح شيروف أن مهمة روسيا لا تقتصر على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة فحسب، بل تشمل أيضاً صياغة أجندتها المناخية بطريقة تسهم بشكل إضافي في تشكيل الديناميكيات الاقتصادية وتؤدي إلى عواقب إيجابية على المناخ.وأجاب على سؤال حول إذا ما أن روسيا من أكثر الدول المهتمة بهذا الاتجاه للتنمية: وأشار شيروف إلى أنه من المرجح أن يتم تحديد توازن الطاقة خلال الثلاثين عامًا المقبلة بواسطة الهيدروكربونات، ومع ذلك، فإن هيكل توليد الطاقة وتكوين هذا التوازن سوف يتغير، ويظل الفحم مصدر الطاقة الأكثر عرضة للخطر من وجهة نظر الانخفاض المحتمل في الطلب، على الرغم من التقنيات الحديثة لاحتراقه مع انخفاض انبعاثات الغازاتوأجاب شيروف على سؤال حول كيف يمكن مقارنة القرارات المتخذة في مجال السياسة المناخية الفعالة مع المجالات الأخرى للاقتصاد الروسي بأن روسيا طورت بالفعل مجموعة من الوثائق التي تجعل من الممكن إدارة أجندة المناخ بشكل فعال، وهذه هي استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة للفترة حتى عام 2050.وأكد شيروف أن كل ما تفعله الشركات والمصانع الروسية بشكل يومي يعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويفصل جزء من مجتمع الخبراء بين سياسة إزالة الكربون وسياسة التحديث الاقتصادي، ولكن في الواقع، فإن 90% من الانخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة لا يأتي من إجراءات متخصصة، بل من التنمية الاقتصادية، فنحن نكتسب إمكانات نمو اقتصادي جديدة مع تقليل بصمتنا الكربونية.وختم أنه من المهم أن نفهم ذلك، إذا كانت هناك شكاوى ضدنا في هذا المجال على المنصات الدولية، فيمكن الإشارة بشكل معقول إلى أن الشركاء الغربيين السابقين هم الذين قادوا إلى هذا الوضع، دون مشاركة القيود على التقنيات المدنية والعسكرية والانتقالية، كل شيء مغلق، وهذا يؤثر بالتأكيد على تحقيق روسيا لحياد الكربون، ولكن سيتعين علينا حل مشكلة النقص التكنولوجي بمساعدة الدول الصديقة أو بشكل مستقل.

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أخبار المناخ في العالم, منوعات, اقتصاد