https://sarabic.ae/20240901/علماء-يكتشفون-أن-البحر-الأبيض-المتوسط-قد-جف-بشكل-شبه-كامل-منذ-ملايين-السنين--1092284304.html

علماء يكتشفون أن البحر الأبيض المتوسط قد جف بشكل شبه كامل منذ ملايين السنين

علماء يكتشفون أن البحر الأبيض المتوسط قد جف بشكل شبه كامل منذ ملايين السنين

سبوتنيك عربي

وجدت مجموعة دولية من العلماء أنه منذ نحو 5.5 مليون سنة، جف البحر الأبيض المتوسط ​​بالكامل تقريبًا وظل بلا ماء لمدة 190 ألف سنة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T16:03+0000

2024-09-01T16:03+0000

2024-09-01T16:03+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092284439_0:921:1537:1785_1920x0_80_0_0_98748b1f13ca5093280aa6a3a5e06dbc.jpg

وفقا للعلماء، في نهاية عصر الميوسين، قطعت الصفائح التكتونية البحر الأبيض المتوسط ​​من المحيط الأطلسي، ونتيجة لذلك، تبخرت مياه حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسرعة بسبب المناخ الحار، تاركة وراءها كمية هائلة من الملح، نحو مليون كيلومتر مكعب، موزعة على طبقة يبلغ سمكها من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات.وفي الدراسة الجديدة، جمع الفريق بيانات من البحر الأبيض المتوسط ​​على مدى فترة تتراوح بين 12 إلى 3.6 مليون سنة، وأظهرت النتائج أنه نتيجة للتصريف، انقرضت الحياة البحرية المحلية فعلياً، وأدت إعادة الاستعمار اللاحقة من قبل الأنواع الأطلسية إلى ظهور حيوانات البحر الأبيض المتوسط ​​مماثلة لتلك الموجودة اليوم.وقام العلماء بتحليل المعلومات من أكثر من 750 ورقة علمية ومعلومات موثقة عن 4897 نوعا بحريا، قبل الأزمة وكان هناك 779 نوعًا من الحيوانات في المنطقة، لكن بعد الأزمة لم يبق منها سوى 86 نوعًا فقط، على سبيل المثال، اختفت تمامًا جميع الشعاب المرجانية الاستوائية التي كانت تزدهر في البحر الأبيض المتوسط ​​قبل تجفيفه.ومن بين الأنواع الباقية، حدد الباحثون الأنواع المحلية من السردين، وكذلك صفارات الإنذار، والثدييات البحرية المرتبطة بخراف البحر الحديثة وأبقار البحر.وأشار الخبراء إلى أنه لم يعرف بعد كيف تمكنت الأسماك من النجاة من فقدان المياه، ونشرت الدراسة في المجلة العلمية "Science".وأضاف العلماء أن الدلافين وأسماك القرش البيضاء الكبيرة استقرت في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد إعادة توحيده مع المحيط الأطلسي، واستغرقت عملية استعادة أعداد الأنواع في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد انقراضها في العصر الميوسيني 1.7 مليون سنة.

https://sarabic.ae/20240901/تفاصيل-جديدة-عن-اندماج-المجرات-وتكوين-الثقوب-السوداء-1092282072.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات