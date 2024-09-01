علماء يكتشفون أن البحر الأبيض المتوسط قد جف بشكل شبه كامل منذ ملايين السنين

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البرنامج الصباحي
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123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل "تصدّق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا" على الحدود بين مصر و غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
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https://sarabic.ae/20240901/علماء-يكتشفون-أن-البحر-الأبيض-المتوسط-قد-جف-بشكل-شبه-كامل-منذ-ملايين-السنين--1092284304.html
علماء يكتشفون أن البحر الأبيض المتوسط قد جف بشكل شبه كامل منذ ملايين السنين
علماء يكتشفون أن البحر الأبيض المتوسط قد جف بشكل شبه كامل منذ ملايين السنين
سبوتنيك عربي
وجدت مجموعة دولية من العلماء أنه منذ نحو 5.5 مليون سنة، جف البحر الأبيض المتوسط ​​بالكامل تقريبًا وظل بلا ماء لمدة 190 ألف سنة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T16:03+0000
2024-09-01T16:03+0000
مجتمع
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وفقا للعلماء، في نهاية عصر الميوسين، قطعت الصفائح التكتونية البحر الأبيض المتوسط ​​من المحيط الأطلسي، ونتيجة لذلك، تبخرت مياه حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسرعة بسبب المناخ الحار، تاركة وراءها كمية هائلة من الملح، نحو مليون كيلومتر مكعب، موزعة على طبقة يبلغ سمكها من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات.وفي الدراسة الجديدة، جمع الفريق بيانات من البحر الأبيض المتوسط ​​على مدى فترة تتراوح بين 12 إلى 3.6 مليون سنة، وأظهرت النتائج أنه نتيجة للتصريف، انقرضت الحياة البحرية المحلية فعلياً، وأدت إعادة الاستعمار اللاحقة من قبل الأنواع الأطلسية إلى ظهور حيوانات البحر الأبيض المتوسط ​​مماثلة لتلك الموجودة اليوم.وقام العلماء بتحليل المعلومات من أكثر من 750 ورقة علمية ومعلومات موثقة عن 4897 نوعا بحريا، قبل الأزمة وكان هناك 779 نوعًا من الحيوانات في المنطقة، لكن بعد الأزمة لم يبق منها سوى 86 نوعًا فقط، على سبيل المثال، اختفت تمامًا جميع الشعاب المرجانية الاستوائية التي كانت تزدهر في البحر الأبيض المتوسط ​​قبل تجفيفه.ومن بين الأنواع الباقية، حدد الباحثون الأنواع المحلية من السردين، وكذلك صفارات الإنذار، والثدييات البحرية المرتبطة بخراف البحر الحديثة وأبقار البحر.وأشار الخبراء إلى أنه لم يعرف بعد كيف تمكنت الأسماك من النجاة من فقدان المياه، ونشرت الدراسة في المجلة العلمية "Science".وأضاف العلماء أن الدلافين وأسماك القرش البيضاء الكبيرة استقرت في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد إعادة توحيده مع المحيط الأطلسي، واستغرقت عملية استعادة أعداد الأنواع في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد انقراضها في العصر الميوسيني 1.7 مليون سنة.
https://sarabic.ae/20240901/تفاصيل-جديدة-عن-اندماج-المجرات-وتكوين-الثقوب-السوداء-1092282072.html
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علماء يكتشفون أن البحر الأبيض المتوسط قد جف بشكل شبه كامل منذ ملايين السنين

16:03 GMT 01.09.2024
© Photo / unsplash/Laurenz Kleinheiderالبحر الأبيض المتوسط
البحر الأبيض المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Photo / unsplash/Laurenz Kleinheider
تابعنا عبر
وجدت مجموعة دولية من العلماء أنه منذ نحو 5.5 مليون سنة، جف البحر الأبيض المتوسط ​​بالكامل تقريبًا وظل بلا ماء لمدة 190 ألف سنة.
وفقا للعلماء، في نهاية عصر الميوسين، قطعت الصفائح التكتونية البحر الأبيض المتوسط ​​من المحيط الأطلسي، ونتيجة لذلك، تبخرت مياه حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسرعة بسبب المناخ الحار، تاركة وراءها كمية هائلة من الملح، نحو مليون كيلومتر مكعب، موزعة على طبقة يبلغ سمكها من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات.
وفي الدراسة الجديدة، جمع الفريق بيانات من البحر الأبيض المتوسط ​​على مدى فترة تتراوح بين 12 إلى 3.6 مليون سنة، وأظهرت النتائج أنه نتيجة للتصريف، انقرضت الحياة البحرية المحلية فعلياً، وأدت إعادة الاستعمار اللاحقة من قبل الأنواع الأطلسية إلى ظهور حيوانات البحر الأبيض المتوسط ​​مماثلة لتلك الموجودة اليوم.
تكون المجرات في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
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تفاصيل جديدة عن اندماج المجرات وتكوين الثقوب السوداء
14:58 GMT
وقام العلماء بتحليل المعلومات من أكثر من 750 ورقة علمية ومعلومات موثقة عن 4897 نوعا بحريا، قبل الأزمة وكان هناك 779 نوعًا من الحيوانات في المنطقة، لكن بعد الأزمة لم يبق منها سوى 86 نوعًا فقط، على سبيل المثال، اختفت تمامًا جميع الشعاب المرجانية الاستوائية التي كانت تزدهر في البحر الأبيض المتوسط ​​قبل تجفيفه.
ومن بين الأنواع الباقية، حدد الباحثون الأنواع المحلية من السردين، وكذلك صفارات الإنذار، والثدييات البحرية المرتبطة بخراف البحر الحديثة وأبقار البحر.
وأشار الخبراء إلى أنه لم يعرف بعد كيف تمكنت الأسماك من النجاة من فقدان المياه، ونشرت الدراسة في المجلة العلمية "Science".
وأضاف العلماء أن الدلافين وأسماك القرش البيضاء الكبيرة استقرت في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد إعادة توحيده مع المحيط الأطلسي، واستغرقت عملية استعادة أعداد الأنواع في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد انقراضها في العصر الميوسيني 1.7 مليون سنة.
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