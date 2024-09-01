https://sarabic.ae/20240901/هيئة-المسح-الجيولوجي-الأمريكية-زلزال-بقوة-66-درجة-يضرب-قبالة-سواحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1092290778.html

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

سبوتنيك عربي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T21:36+0000

2024-09-01T21:36+0000

2024-09-01T21:37+0000

بابوا غينيا الجديدة

ساحل بابوا غينيا الجديدة

زلزال

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع عند الساعة 20.13 بالتوقيت العالمي (23.13 بتوقيت موسكو) على بعد 56 كيلومترا جنوب مدينة بانجونا في جزيرة بوغانفيل في بابوا غينيا الجديدة.وبحسب الهيئة الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 49.8 كيلومترا.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي".وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة الحزام الناري، التي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم 90% من البراكين النشطة في العالم.

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بابوا غينيا الجديدة

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بابوا غينيا الجديدة, ساحل بابوا غينيا الجديدة, زلزال, العالم