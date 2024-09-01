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12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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27 د
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مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
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عالم سبوتنيك
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وزير شؤون أفريقيا بالحكومة الليبية: علاقاتنا مع تشاد تعزز فرص التنمية بين البلدين
وزير شؤون أفريقيا بالحكومة الليبية: علاقاتنا مع تشاد تعزز فرص التنمية بين البلدين
سبوتنيك عربي
في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وتشاد، قام رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بزيارة رسمية إلى دولة تشاد بهدف تعزيز التعاون بين البلدين... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
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وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" قال وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان عيسى مجيد منصور، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارتين، حيث تعد تشاد من دول الجوار التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لليبيا.وأضاف الوزير الليبي أن هذه الزيارة بحثت عدة ملفات منها تأمين الحدود المشتركة والاقتصاد والأمن والتنمية المستدامة. وأكد بأن ذلك يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين الليبي والتشادي، مؤكدا أن هذه الزيارات تأتي ضمن توثيق العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ودول جوار ليبيا.
https://sarabic.ae/20240813/البرلمان-الليبي-يصوت-بالإجماع-على-إنهاء-ولاية-حكومة-الدبيبة-والمجلس-الرئاسي-1091699586.html
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وزير شؤون أفريقيا بالحكومة الليبية: علاقاتنا مع تشاد تعزز فرص التنمية بين البلدين

13:32 GMT 01.09.2024
© Sputnikوزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان عيسى مجيد منصور
وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان عيسى مجيد منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik
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في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وتشاد، قام رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بزيارة رسمية إلى دولة تشاد بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" قال وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان عيسى مجيد منصور، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارتين، حيث تعد تشاد من دول الجوار التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لليبيا.
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13 أغسطس, 14:42 GMT
وأضاف الوزير الليبي أن هذه الزيارة بحثت عدة ملفات منها تأمين الحدود المشتركة والاقتصاد والأمن والتنمية المستدامة.
وأكد بأن ذلك يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين الليبي والتشادي، مؤكدا أن هذه الزيارات تأتي ضمن توثيق العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ودول جوار ليبيا.
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