https://sarabic.ae/20240902/إعلام-أمريكا-تصادر-طائرة-الرئيس-الفنزويلي--1092321230.html
إعلام: أمريكا تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي
إعلام: أمريكا تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الأمريكية استولت على طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلتها إلى ولاية فلوريدا. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T16:29+0000
2024-09-02T16:29+0000
2024-09-02T16:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا
العالم
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وذكرت تلك الوسائل أن "الطائرة تعود للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتمت مصادرتها من قبل الولايات المتحدة في جمهورية الدومينيكان، ثم إرسالها إلى ولاية فلوريدا".وأجريت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، في 28 يوليو/ تموز الماضي، وأعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نيكولاس مادورو، فيما احتل زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس، المركز الثاني. وفي اليوم التالي، خرج المعترضون على نتائج الانتخابات للاحتجاج، وبدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في كاراكاس ومدن أخرى، وتعرض أكثر من 300 مركز للشرطة للهجوم، وتم تسجيل العديد من أعمال التخريب والنهب.
https://sarabic.ae/20240803/مادورو-يقول-إن-فنزويلا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-بريكس-في-قطاعي-النفط-والغاز-1091372029.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رئاسة فنزويلا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, رئاسة فنزويلا, العالم
إعلام: أمريكا تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الأمريكية استولت على طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلتها إلى ولاية فلوريدا.
وذكرت تلك الوسائل أن "الطائرة تعود للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتمت مصادرتها من قبل الولايات المتحدة في جمهورية الدومينيكان، ثم إرسالها إلى ولاية فلوريدا".
وأفاد التقريرالمنشور، نقلا عن مسؤولين لم يذكر أسماءهم بأن "الولايات المتحدة استولت على طائرة الرئيس مادورو، وقررت أن الاستحواذ عليها يأتي ردا على انتهاك العقوبات المفروضة بحقه".
وأجريت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، في 28 يوليو/ تموز الماضي، وأعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نيكولاس مادورو، فيما احتل زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس، المركز الثاني.
وفي اليوم التالي، خرج المعترضون على نتائج الانتخابات للاحتجاج، وبدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في كاراكاس ومدن أخرى، وتعرض أكثر من 300 مركز للشرطة للهجوم، وتم تسجيل العديد من أعمال التخريب والنهب.