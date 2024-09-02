https://sarabic.ae/20240902/إعلام-أمريكا-تصادر-طائرة-الرئيس-الفنزويلي--1092321230.html

إعلام: أمريكا تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي

إعلام: أمريكا تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الأمريكية استولت على طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلتها إلى ولاية فلوريدا. 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T16:29+0000

2024-09-02T16:29+0000

2024-09-02T16:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

رئاسة فنزويلا

العالم

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وذكرت تلك الوسائل أن "الطائرة تعود للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتمت مصادرتها من قبل الولايات المتحدة في جمهورية الدومينيكان، ثم إرسالها إلى ولاية فلوريدا".وأجريت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، في 28 يوليو/ تموز الماضي، وأعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نيكولاس مادورو، فيما احتل زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس، المركز الثاني. وفي اليوم التالي، خرج المعترضون على نتائج الانتخابات للاحتجاج، وبدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في كاراكاس ومدن أخرى، وتعرض أكثر من 300 مركز للشرطة للهجوم، وتم تسجيل العديد من أعمال التخريب والنهب.

https://sarabic.ae/20240803/مادورو-يقول-إن-فنزويلا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-بريكس-في-قطاعي-النفط-والغاز-1091372029.html

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