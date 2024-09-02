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الخارجية الروسية: واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تواصل نموها
الخارجية الروسية: واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تواصل نموها
سبوتنيك عربي
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي مستمرة في النمو، وتصل حصتها من... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T05:58+0000
2024-09-02T05:58+0000
روسيا
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اقتصاد
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وقال بيريتشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت نفسه، على الرغم من خطة الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في مايو 2022 لتقليل واردات الهيدروكربون من روسيا، تُظهر إحصاءات التجارة الأوروبية أن واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي تتجه نحو الارتفاع".وأشار إلى أن "فرنسا تعمل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي - وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA، الولايات المتحدة الأمريكية)، في الربع الأول من هذا العام، زاد المشغلون الاقتصاديون الفرنسيون مشترياتهم من 2 إلى 4.4 مليار متر مكعب، ويشير الخبراء إلى ذلك جزء كبير من الغاز الطبيعي المسال مخصص لإعادة التصدير".وأضاف: "وبالتالي، لم نعد نعتمد اليوم على العملة الأمريكية ، فقد تم تحويل المعاملات المالية مع شركائنا الرئيسيين إلى العملات الوطنية. وتبلغ حصتهم في التسويات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نحو 90 في المئة، وفي التسويات الثنائية مع الصين - أكثر من 90 في المئة ".هل ستتمكن أوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي؟ووضع الاتحاد الأوروبي خطة "RePowerEU" في مارس/آذار 2022، والتي تحدد تدابير للتخلص التدريجي من واردات الوقود من روسيا، وتحسين أمن إمدادات الطاقة ودعم التحول الأخضر، واقتراح المزيد من التدابير لتقليل الطلب على الغاز والكهرباء.وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من العقوبات المناهضة لروسيا، على وجه الخصوص، مما يحد من تقديم الخدمات لنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر المحطات الموجودة على أراضي الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، لكن أعضاء الرابطة سيكون بمقدورهم الاستمرار في شراء الغاز من روسيا كما كان من قبل. كما تُحظر الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات والتقنيات لمشاريع مثل "Artik LNG-2" و"Murmansk LNG".خبير يكشف نتائج العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والغاز الروسي
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روسيا, العالم, اقتصاد
روسيا, العالم, اقتصاد

الخارجية الروسية: واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تواصل نموها

05:58 GMT 02.09.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي مستمرة في النمو، وتصل حصتها من إجمالي واردات الاتحاد إلى 15%.
وقال بيريتشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت نفسه، على الرغم من خطة الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في مايو 2022 لتقليل واردات الهيدروكربون من روسيا، تُظهر إحصاءات التجارة الأوروبية أن واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي تتجه نحو الارتفاع".

وأضاف: "هكذا، في النصف الأول من هذا العام، استورد الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام كمية أكبر من الغاز الطبيعي من روسيا مقارنةً بالفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023. وبشكل عام، في الوقت الحالي، تصل نسبة الغاز الروسي من إجمالي واردات الاتحاد إلى 15 في المائة".

وأشار إلى أن "فرنسا تعمل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي - وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA، الولايات المتحدة الأمريكية)، في الربع الأول من هذا العام، زاد المشغلون الاقتصاديون الفرنسيون مشترياتهم من 2 إلى 4.4 مليار متر مكعب، ويشير الخبراء إلى ذلك جزء كبير من الغاز الطبيعي المسال مخصص لإعادة التصدير".

وتابع بيريتشيفسكي: "روسيا في طليعة الاتجاه نحو التخلص من الدولار، وفقًا للبنك المركزي، في أيار / مايو من هذا العام، تجاوزت حصة الروبل وعملات الدول الصديقة في معاملات صادرتنا الـ 82 في المئة، و76 في المئة في الواردات. وانخفضت حصة العملات "السامة" (بالدرجة الأولى الدولار واليورو)، والتي كانت في عام 2021 ما يقرب من 85 في المئة على الصادرات، إلى أقل من 20 في المئة، وفي حسابات الواردات إلى أقل من 30 في المئة".

وأضاف: "وبالتالي، لم نعد نعتمد اليوم على العملة الأمريكية ، فقد تم تحويل المعاملات المالية مع شركائنا الرئيسيين إلى العملات الوطنية. وتبلغ حصتهم في التسويات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نحو 90 في المئة، وفي التسويات الثنائية مع الصين - أكثر من 90 في المئة ".
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ووضع الاتحاد الأوروبي خطة "RePowerEU" في مارس/آذار 2022، والتي تحدد تدابير للتخلص التدريجي من واردات الوقود من روسيا، وتحسين أمن إمدادات الطاقة ودعم التحول الأخضر، واقتراح المزيد من التدابير لتقليل الطلب على الغاز والكهرباء.

وسبق أن صرحت روسيا أكثر من مرة بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المحروقات من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وذكرت موسكو أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في شراء منتجات أكثر تكلفة من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من العقوبات المناهضة لروسيا، على وجه الخصوص، مما يحد من تقديم الخدمات لنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر المحطات الموجودة على أراضي الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، لكن أعضاء الرابطة سيكون بمقدورهم الاستمرار في شراء الغاز من روسيا كما كان من قبل. كما تُحظر الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات والتقنيات لمشاريع مثل "Artik LNG-2" و"Murmansk LNG".
خبير يكشف نتائج العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والغاز الروسي
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