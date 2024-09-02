https://sarabic.ae/20240902/الخارجية-الروسية-واردات-الغاز-إلى-الاتحاد-الأوروبي-تواصل-نموها-1092294282.html

الخارجية الروسية: واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تواصل نموها

الخارجية الروسية: واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تواصل نموها

سبوتنيك عربي

أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي مستمرة في النمو، وتصل حصتها من... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T05:58+0000

2024-09-02T05:58+0000

2024-09-02T05:58+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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وقال بيريتشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت نفسه، على الرغم من خطة الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في مايو 2022 لتقليل واردات الهيدروكربون من روسيا، تُظهر إحصاءات التجارة الأوروبية أن واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي تتجه نحو الارتفاع".وأشار إلى أن "فرنسا تعمل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي - وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA، الولايات المتحدة الأمريكية)، في الربع الأول من هذا العام، زاد المشغلون الاقتصاديون الفرنسيون مشترياتهم من 2 إلى 4.4 مليار متر مكعب، ويشير الخبراء إلى ذلك جزء كبير من الغاز الطبيعي المسال مخصص لإعادة التصدير".وأضاف: "وبالتالي، لم نعد نعتمد اليوم على العملة الأمريكية ، فقد تم تحويل المعاملات المالية مع شركائنا الرئيسيين إلى العملات الوطنية. وتبلغ حصتهم في التسويات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نحو 90 في المئة، وفي التسويات الثنائية مع الصين - أكثر من 90 في المئة ".هل ستتمكن أوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي؟ووضع الاتحاد الأوروبي خطة "RePowerEU" في مارس/آذار 2022، والتي تحدد تدابير للتخلص التدريجي من واردات الوقود من روسيا، وتحسين أمن إمدادات الطاقة ودعم التحول الأخضر، واقتراح المزيد من التدابير لتقليل الطلب على الغاز والكهرباء.وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من العقوبات المناهضة لروسيا، على وجه الخصوص، مما يحد من تقديم الخدمات لنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر المحطات الموجودة على أراضي الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، لكن أعضاء الرابطة سيكون بمقدورهم الاستمرار في شراء الغاز من روسيا كما كان من قبل. كما تُحظر الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات والتقنيات لمشاريع مثل "Artik LNG-2" و"Murmansk LNG".خبير يكشف نتائج العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والغاز الروسي

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