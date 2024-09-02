https://sarabic.ae/20240902/الصحة-الأردنية-تسجيل-إصابة-بجدري-القرود-لمقيم-غير-أردني-1092325830.html
الصحة الأردنية: تسجيل إصابة بجدري القرود لمقيم أجنبي
الصحة الأردنية: تسجيل إصابة بجدري القرود لمقيم أجنبي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة بفيروس "جدري القرود" لشخص غير أردني مقيم في البلاد. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T19:18+0000
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وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، إن "نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في الأردن".وأكدت الوزارة استمرارها بـ"متابعة مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها"، لافتة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقا للتعامل مع المرض بالتشاركية مع الجهات المعنية.يشار إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة، في أيلول/ سبتمبر 2022، وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات، والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى وشفاء المريض دون أي مضاعفات.
https://sarabic.ae/20240815/السويد-تسجل-أول-إصابة-بـجدري-القرود-خارج-أفريقيا-والصحة-العالمية-تحذر-أوروبا-1091792345.html
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أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصحة الأردنية: تسجيل إصابة بجدري القرود لمقيم أجنبي
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة بفيروس "جدري القرود" لشخص غير أردني مقيم في البلاد.
وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، إن "نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في الأردن".
وأضافت أن "الشخص المصاب هو ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات "البشير"، وتم تشخيصه بواسطة فحص (بي سي آر) في مختبرات وزارة الصحة، وحالته الصحية مستقرة".
وأكدت الوزارة استمرارها بـ"متابعة مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها"، لافتة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقا للتعامل مع المرض بالتشاركية مع الجهات المعنية.
يشار إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة، في أيلول/ سبتمبر 2022، وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات، والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى وشفاء المريض دون أي مضاعفات.