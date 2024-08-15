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https://sarabic.ae/20240815/السويد-تسجل-أول-إصابة-بـجدري-القرود-خارج-أفريقيا-والصحة-العالمية-تحذر-أوروبا-1091792345.html
السويد تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود" خارج أفريقيا و"الصحة العالمية" تحذر أوروبا
السويد تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود" خارج أفريقيا و"الصحة العالمية" تحذر أوروبا
سبوتنيك عربي
أعلنت السويد، اليوم الخميس، عن أول حالة إصابة بالمتحور الأكثر خطورة من فيروس "جدري القرود"، خارج قارة أفريقيا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية بأنه "حالة... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T18:43+0000
2024-08-15T18:43+0000
مجتمع
جدري القردة
منوعات
الصحة
أفريقيا
منظمة الصحة العالمية
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وأكدت وكالة الصحة العامة في السويد في بيان لها، أن الأمر يتعلق بنفس سلالة الفيروس التي انتشرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2023، والمعروفة باسم السلالة الفرعية "Clade 1b".وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تشخيص إصابة شخص سعى للحصول على الرعاية" في ستوكهولم "بفيروس "جدري القرود" الناجم عن المتحور "Clade I"، وهي أول حالة ناجمة عن "Clade I" يتم تشخيصها خارج القارة الأفريقية".من ناحيته، أوضح عالم الأوبئة الحكومي في السويد، ماغنوس جيسلين، في البيان إن الشخص أصيب أثناء زيارته "الجزء من قارة من أفريقيا، حيث يوجد تفشي كبير لفيروس "جدري القرود" من النوع "I".وتابع جيسلين أن المريض تلقى الرعاية، وأضافت الوكالة أن السويد لديها استعدادات لتشخيص وعزل وعلاج الأشخاص المصابين بفيروس "جدري القرود" بأمان.وأكدت وكالة الصحة العامة في السويد ببيانها، أن "حقيقة علاج مريض مصاب بـ"جدري القرود" في البلاد لا تؤثر على المخاطر التي يتعرض لها عامة السكان، وهي المخاطر التي يعتبرها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها منخفضة للغاية في الوقت الحالي".وأودى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحياة 548 شخصا، منذ بداية العام الحالي 2024.في سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن المزيد من حالات الإصابة بـ"جدري القرود" من سلالة "Clade 1"، من المرجح أن يتم تأكيدها في أوروبا قريبا، وذلك بعد أن أعلنت السويد عن أول حالة من هذا القبيل خارج أفريقيا.وقال المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان، إن "تأكيد الإصابة بـ"جدري القرود" من سلالة "Clade 1" في السويد هو انعكاس واضح للترابط بين عالمنا... ومن المرجح أن تكون هناك حالات أخرى مستوردة من الفئة "Clade 1" في المنطقة الأوروبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة".وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الأربعاء، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.يأتي ذلك بعد تفشي جدري القردة في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا، وتأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.
https://sarabic.ae/20240814/الصحة-العالمية-تعلن-جدري-القردة-حالة-طارئة-صحية-على-مستوى-العالم-1091749505.html
https://sarabic.ae/20240813/الهيئة-الصحية-في-الاتحاد-الأفريقي-تعلن-جدري-القرود-حالة-طوارئ-صحية-عامة-1091699743.html
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جدري القردة, منوعات, الصحة, أفريقيا, منظمة الصحة العالمية
جدري القردة, منوعات, الصحة, أفريقيا, منظمة الصحة العالمية

السويد تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود" خارج أفريقيا و"الصحة العالمية" تحذر أوروبا

18:43 GMT 15.08.2024
© AP Photoإصابة بـ"جدري القرود" في الكونغو
إصابة بـجدري القرود في الكونغو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
إصابة بـ"جدري القرود" في الكونغو
© AP Photo
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أعلنت السويد، اليوم الخميس، عن أول حالة إصابة بالمتحور الأكثر خطورة من فيروس "جدري القرود"، خارج قارة أفريقيا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية بأنه "حالة طوارئ صحية عامة عالمية".
وأكدت وكالة الصحة العامة في السويد في بيان لها، أن الأمر يتعلق بنفس سلالة الفيروس التي انتشرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2023، والمعروفة باسم السلالة الفرعية "Clade 1b".
وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تشخيص إصابة شخص سعى للحصول على الرعاية" في ستوكهولم "بفيروس "جدري القرود" الناجم عن المتحور "Clade I"، وهي أول حالة ناجمة عن "Clade I" يتم تشخيصها خارج القارة الأفريقية".
من ناحيته، أوضح عالم الأوبئة الحكومي في السويد، ماغنوس جيسلين، في البيان إن الشخص أصيب أثناء زيارته "الجزء من قارة من أفريقيا، حيث يوجد تفشي كبير لفيروس "جدري القرود" من النوع "I".
العاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
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الصحة العالمية تعلن "جدري القردة" حالة طارئة صحية على مستوى العالم
أمس, 19:33 GMT
وتابع جيسلين أن المريض تلقى الرعاية، وأضافت الوكالة أن السويد لديها استعدادات لتشخيص وعزل وعلاج الأشخاص المصابين بفيروس "جدري القرود" بأمان.
وأكدت وكالة الصحة العامة في السويد ببيانها، أن "حقيقة علاج مريض مصاب بـ"جدري القرود" في البلاد لا تؤثر على المخاطر التي يتعرض لها عامة السكان، وهي المخاطر التي يعتبرها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها منخفضة للغاية في الوقت الحالي".
وأودى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحياة 548 شخصا، منذ بداية العام الحالي 2024.
فيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
مجتمع
الهيئة الصحية في الاتحاد الأفريقي تعلن جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة"
13 أغسطس, 14:43 GMT
في سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن المزيد من حالات الإصابة بـ"جدري القرود" من سلالة "Clade 1"، من المرجح أن يتم تأكيدها في أوروبا قريبا، وذلك بعد أن أعلنت السويد عن أول حالة من هذا القبيل خارج أفريقيا.
وقال المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان، إن "تأكيد الإصابة بـ"جدري القرود" من سلالة "Clade 1" في السويد هو انعكاس واضح للترابط بين عالمنا... ومن المرجح أن تكون هناك حالات أخرى مستوردة من الفئة "Clade 1" في المنطقة الأوروبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الأربعاء، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.
يأتي ذلك بعد تفشي جدري القردة في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا، وتأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.
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