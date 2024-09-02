https://sarabic.ae/20240902/بوتين-تصرفات-الغرب-ضد-الصحفيين-الروس-تتعارض-مع-المبادئ-الديمقراطية-لحرية-التعبير-1092292489.html
بوتين: تصرفات الغرب ضد الصحفيين الروس تتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير
بوتين: تصرفات الغرب ضد الصحفيين الروس تتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول الغرب تضع عقبات مختلفة أمام الصحفيين الروس الذين يعملون لديهم، فضلا عن فرضهم الرقابة على وسائل الإعلام الروسية. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T04:02+0000
2024-09-02T04:02+0000
2024-09-02T04:02+0000
فلاديمير بوتين
طرد صحفيين روس
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089610676_0:146:3125:1904_1920x0_80_0_0_bd419fafc080b1b6338e8d9102b7f09c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة" أونودور" المنغولية عشية زيارته لمنغوليا، نشر نصها على موقع الكرملين على الإنترنت، "في جميع الدول الغربية تقريبًا، حيث يعمل صحفيونا يتم وضع عقبات مختلفة أمامهم، ويتم حظر القنوات التلفزيونية الروسية، ويتم فرض رقابة مباشرة على وسائل الإعلام لدينا وموارد المعلومات على الإنترنت".كانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد اتفقت في منتصف مايو/أيار الماضي على فرض عقوبات على 4 وسائل إعلام روسية، هي "فويس أوف يوروب"، و"ريا نوفوستي"، و"إزفيستيا"، و"روسيسكايا غازيتا" بتهمة نشر الدعاية المؤيدة للكرملين.ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد المتحدث باسم مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على وسائل الإعلام الروسية.
https://sarabic.ae/20240902/بوتين-كراهية-كل-شيء-روسي-أصبحت-الأيديولوجية-الرسمية-في-أوكرانيا-1092292345.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, طرد صحفيين روس, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), روسيا
فلاديمير بوتين, طرد صحفيين روس, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), روسيا
بوتين: تصرفات الغرب ضد الصحفيين الروس تتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول الغرب تضع عقبات مختلفة أمام الصحفيين الروس الذين يعملون لديهم، فضلا عن فرضهم الرقابة على وسائل الإعلام الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة" أونودور" المنغولية عشية زيارته لمنغوليا، نشر نصها على موقع الكرملين على الإنترنت، "في جميع الدول الغربية تقريبًا، حيث يعمل صحفيونا يتم وضع عقبات مختلفة أمامهم
، ويتم حظر القنوات التلفزيونية الروسية، ويتم فرض رقابة مباشرة على وسائل الإعلام لدينا وموارد المعلومات على الإنترنت".
وأضاف الرئيس الروسي، أن تصرفات الدول الغربية ضد الصحفيين الروس ووسائل الإعلام الروسية تتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير.
كانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد اتفقت في منتصف مايو/أيار الماضي على فرض عقوبات على 4 وسائل إعلام روسية، هي "فويس أوف يوروب"، و"ريا نوفوستي"، و"إزفيستيا"، و"روسيسكايا غازيتا" بتهمة نشر الدعاية المؤيدة للكرملين.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد المتحدث باسم مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على وسائل الإعلام الروسية.