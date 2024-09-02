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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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https://sarabic.ae/20240902/بوتين-تصرفات-الغرب-ضد-الصحفيين-الروس-تتعارض-مع-المبادئ-الديمقراطية-لحرية-التعبير-1092292489.html
بوتين: تصرفات الغرب ضد الصحفيين الروس تتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير
بوتين: تصرفات الغرب ضد الصحفيين الروس تتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول الغرب تضع عقبات مختلفة أمام الصحفيين الروس الذين يعملون لديهم، فضلا عن فرضهم الرقابة على وسائل الإعلام الروسية. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T04:02+0000
2024-09-02T04:02+0000
فلاديمير بوتين
طرد صحفيين روس
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089610676_0:146:3125:1904_1920x0_80_0_0_bd419fafc080b1b6338e8d9102b7f09c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة" أونودور" المنغولية عشية زيارته لمنغوليا، نشر نصها على موقع الكرملين على الإنترنت، "في جميع الدول الغربية تقريبًا، حيث يعمل صحفيونا يتم وضع عقبات مختلفة أمامهم، ويتم حظر القنوات التلفزيونية الروسية، ويتم فرض رقابة مباشرة على وسائل الإعلام لدينا وموارد المعلومات على الإنترنت".كانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد اتفقت في منتصف مايو/أيار الماضي على فرض عقوبات على 4 وسائل إعلام روسية، هي "فويس أوف يوروب"، و"ريا نوفوستي"، و"إزفيستيا"، و"روسيسكايا غازيتا" بتهمة نشر الدعاية المؤيدة للكرملين.ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد المتحدث باسم مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على وسائل الإعلام الروسية.
https://sarabic.ae/20240902/بوتين-كراهية-كل-شيء-روسي-أصبحت-الأيديولوجية-الرسمية-في-أوكرانيا-1092292345.html
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فلاديمير بوتين, طرد صحفيين روس, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), روسيا
فلاديمير بوتين, طرد صحفيين روس, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), روسيا

بوتين: تصرفات الغرب ضد الصحفيين الروس تتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير

04:02 GMT 02.09.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول الغرب تضع عقبات مختلفة أمام الصحفيين الروس الذين يعملون لديهم، فضلا عن فرضهم الرقابة على وسائل الإعلام الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة" أونودور" المنغولية عشية زيارته لمنغوليا، نشر نصها على موقع الكرملين على الإنترنت، "في جميع الدول الغربية تقريبًا، حيث يعمل صحفيونا يتم وضع عقبات مختلفة أمامهم، ويتم حظر القنوات التلفزيونية الروسية، ويتم فرض رقابة مباشرة على وسائل الإعلام لدينا وموارد المعلومات على الإنترنت".
وأضاف الرئيس الروسي، أن تصرفات الدول الغربية ضد الصحفيين الروس ووسائل الإعلام الروسية تتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير.
كانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد اتفقت في منتصف مايو/أيار الماضي على فرض عقوبات على 4 وسائل إعلام روسية، هي "فويس أوف يوروب"، و"ريا نوفوستي"، و"إزفيستيا"، و"روسيسكايا غازيتا" بتهمة نشر الدعاية المؤيدة للكرملين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توزيع جوائز الدولة بمناسبة يوم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: كراهية كل شيء روسي أصبحت الأيديولوجية الرسمية في أوكرانيا
03:01 GMT
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد المتحدث باسم مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على وسائل الإعلام الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 31 أغسطس, 14:14 GMT
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