https://sarabic.ae/20240902/غالانت-لن-أستقيل-وإذا-أراد-نتنياهو-ذلك-فليعلنها-بنفسه-1092305467.html
غالانت: لن أستقيل وإذا أراد نتنياهو ذلك فليعلنها بنفسه
غالانت: لن أستقيل وإذا أراد نتنياهو ذلك فليعلنها بنفسه
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أنه لن يستقيل من منصبه العسكري، وذلك على خلفية تداول أنباء عن تقديمه لاستقالته من منصبه لخلافه الدائم... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T11:04+0000
2024-09-02T11:04+0000
2024-09-02T11:04+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الاثنين، عن غالانت في محادثة مغلقة لأعضاء من البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع في بلاده.وأوضح غالانت خلال تلك المحادثة المغلقة أنه إذا أراد بنيامين نتنياهو إقالته فليفعل.ويأتي هذا فيما لا تزال الخلافات تضرب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، تسريبات جديدة عن جلسة مجلس الوزراء حول قضية الرهائن في قطاع غزة.ووفقا للتسريبات، فقد قال وزيرالدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "إسرائيل هي من وضعت أهداف الحرب"، مؤكدا أن حياة الرهائن هي الأهم، وأضاف غالانت، موجها كلامه إلى نتنياهو، "إذا أردنا الرهائن على قيد الحياة فلا يوجد وقت أطول"، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بشأن الوجود في محور فيلادلفيا غير ضروري.من جهته، رد نتنياهو على غالانت بالتأكيد على أن ترك السيطرة على محور فيلادلفيا مكافأة لما وصفه "الإرهاب"، مضيفا أن "هناك مرونة في المفاوضات ولكن ليس على مبدأ ممر فيلادلفيا الذي يشكّل شريان الحياة لحماس".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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حركة حماس, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حركة حماس, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
غالانت: لن أستقيل وإذا أراد نتنياهو ذلك فليعلنها بنفسه
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أنه لن يستقيل من منصبه العسكري، وذلك على خلفية تداول أنباء عن تقديمه لاستقالته من منصبه لخلافه الدائم مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الاثنين، عن غالانت في محادثة مغلقة لأعضاء من البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع في بلاده.
وأوضح غالانت خلال تلك المحادثة المغلقة أنه إذا أراد بنيامين نتنياهو إقالته فليفعل.
ويأتي هذا فيما لا تزال الخلافات تضرب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، تسريبات جديدة عن جلسة مجلس الوزراء حول قضية الرهائن في قطاع غزة.
ووفقا للتسريبات
، فقد قال وزيرالدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "إسرائيل هي من وضعت أهداف الحرب"، مؤكدا أن حياة الرهائن هي الأهم، وأضاف غالانت، موجها كلامه إلى نتنياهو، "إذا أردنا الرهائن على قيد الحياة فلا يوجد وقت أطول"، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بشأن الوجود في محور فيلادلفيا غير ضروري.
من جهته، رد نتنياهو
على غالانت بالتأكيد على أن ترك السيطرة على محور فيلادلفيا مكافأة لما وصفه "الإرهاب"، مضيفا أن "هناك مرونة في المفاوضات ولكن ليس على مبدأ ممر فيلادلفيا الذي يشكّل شريان الحياة لحماس".
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.