https://sarabic.ae/20240902/محادثات-مسربة-غالانت-لسموتريش-هل-يمكنك-العيش-مع-نفسك-عندما-تعلم-أنه-كان-بإمكانك-إنقاذ-30-شخصا-1092297180.html

محادثات مسربة... غالانت لسموتريش: هل يمكنك العيش مع نفسك عندما تعلم أنه كان بإمكانك إنقاذ 30 شخصا

محادثات مسربة... غالانت لسموتريش: هل يمكنك العيش مع نفسك عندما تعلم أنه كان بإمكانك إنقاذ 30 شخصا

سبوتنيك عربي

في محادثة مسربة بين وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير المالية، يحاول يوآف غالانت فيها إقناع بتسلئيل سموتريش بتغيير موقفه من الصفقة. 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T08:12+0000

2024-09-02T08:12+0000

2024-09-02T08:12+0000

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في المحادثة الثنائية التي جرت بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال جولة مشتركة في الجنوب، حاول غالانت الضغط على سموتريتش لتغيير موقفه بشأن تشكيل الصفقة، أو على الأقل عدم خلق صعوبات سياسية لها.سموتريتش رد على الكلام وقال: "الصفقة التي تقترحونها تتخلى عن المختطفين الآخرين وفوق كل شيء تعطي النصر للسنوار- إنها صفقة استسلام".ورفض الطرفان التعليق على المحادثة، وأبديا استغرابهما من تسريب محادثة جرت بينهما على انفراد - لكنهما لم ينفيا ما قيل فيها.لا تزال الخلافات تضرب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الأحد، تسريبات جديدة عن جلسة مجلس الوزراء اليوم حول قضية الرهائن في قطاع غزة.ووفقا للتسريبات، فقد قال وزيرالدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "إسرائيل هي من وضعت أهداف الحرب"، مؤكدا أن حياة الرهائن هي الأهم.تسريبات جديدة تكشف استمرار الخلاف بين نتنياهو وغالانت حول قضية الرهائن في غزةمن جهته، رد نتنياهو على غالانت بالتأكيد على أن ترك السيطرة على محور فيلادلفيا مكافأة لما وصفه بـ"الإرهاب"، مضيفا أن "هناك مرونة في المفاوضات ولكن ليس على مبدأ ممر فيلادلفيا الذي يشكّل شريان الحياة لحماس".اتحاد العمال يعلن إضرابا عاما في إسرائيلمؤكدا مشاركته.. غانتس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهو

https://sarabic.ae/20240901/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-ما-يهم-نتنياهو-هو-البقاء-في-السلطة-ولن-يعقد-صفقة-مع-حماس-1092283425.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى